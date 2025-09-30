Néstor Gorosito y su principal novedad en los convocados de Alianza Lima ante Atlético Grau

La fecha 12 del Torneo Clausura 2025 tiene como uno de sus principales atractivos el partido que tendrá como protagonistas a Alianza Lima vs. Atlético Grau este miércoles en Matute. Los blanquiazules están algo alejados de la lucha por el título, por lo que están urgidos de una victoria para seguir en carrera, por lo que Néstor Gorosito sorprendió a los hinchas al convocar a un impensado jugador para el cotejo.

El cuadro 'Íntimo' hizo oficial este martes a los jugadores que fueron citados por el estratega argentino para enfrentar al 'Patrimonio de Piura'. En la nómina de 20 jugadores hay un nombre que ha llamado la atención de los aficionados y ese es el Brian Arias, quien es la principal novedad que ha presentado 'Pipo' con miras al compromiso.

Alianza Lima convocó a Brian Arias para el partido ante Atlético Grau. Foto: Alianza Lima

Brian Arias podría jugar su segundo partido en el primer equipo de Alianza Lima

El futbolista de 19 años ha sido convocado por primera vez para un encuentro del elenco victoriano en el Clausura y vuelve a estar en lista del plantel principal en la Liga 1 tras cuatro meses de ausencia. ¿La razón? La gran cantidad de bajas que tiene Gorosito en defensa, pues Carlos Zambrano y Renzo Garcés están suspendidos, por lo que solo le quedan dos centrales disponibles en este momento.

Sin embargo, si le tocase la oportunidad de entrar a la cancha, sería el segundo duelo que afronte con camiseta aliancista en la presente temporada ya que en marzo pasado tuvo su debut profesional jugando 90 minutos en la derrota ante ADT en Tarma por el Torneo Apertura, duelo en el que el entrenador de 61 años utilizó a una oncena alternativa.

Brian Arias debutó con el primer equipo de Alianza Lima ante ADT por el Torneo Apertura 2025. Foto: Instagram - Brian Arias

Brian Arias ha tenido continuidad en el equipo de Liga 3

A pesar que el joven zaguero central no ha tenido chances de demostrar su valía en el primer equipo, en todo este tiempo se ha consolidado en la escuadra blanquiazul que viene disputando la Liga 3, donde ha estado 1800 minutos en 20 compromisos, todos como titular indiscutible y anotando tres goles.

¿Néstor Gorosito pondrá a Brian Arias como titular en el Alianza Lima vs. Atlético Grau?

Alianza Lima ya tiene casi definido a su alineación titular para el duelo frente a Atlético Grau, en la que la dupla de centrales que arrancará las acciones serán Gianfranco Chávez y Josué Estrada, por lo que Brian Arias deberá de esperar su oportunidad en la banca de suplentes.