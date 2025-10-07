Alianza Lima cayó 2-1 y complicó su pase a la siguiente llave de la Libertadores: todos los detalles

Alianza Lima sufrió una dura caída 2-1 ante Alianza Universidad de Huánuco por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, resultado que lo volvió a alejar de la disputa por el título del segundo campeonato del año. De igual forma, el plantel femenino viene de caer por el mismo marcador, y complicó su pase a la siguiente instancia de la Copa Libertadores.

Por la fecha 2 del certamen internacional, las blanquiazules cayeron 2-1 contra Ferroviária de Brasil en el Estadio Florencio Sola, ubicado en Banfield, Argentina. Julia Beatriz y Mylena anotaron para el 'AFE', mientras que, Tiffani Molina descontó para el elenco peruano.

La derrota del cuadro íntimo complica seriamente sus chances de poder clasificar a la siguiente ronda de la Conmebol Libertadores Femenina, y tendrán que aferrarse a un milagro en la tercera jornada del torneo.

Alianza Lima perdió ante Ferroviária de Brasil por la Copa Libertadores Femenina/Foto: X

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para clasificar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores Femenina?

Precisamente, el equipo dirigido por el técnico José Letelier se quedó en el tercer lugar del Grupo B de la Copa Libertadores 2025 con un punto, y para poder clasificar, necesitará derrotar a su próximo rival de turno, ADIFFEM, asimismo, esperar que Ferroviária de Brasil pueda imponerse ante Boca Juniors.

DT de Alianza Lima Femenino se pronunció tras derrota

Luego de perder frente a Ferroviária de Brasil, el entrenador chileno habló con la prensa, y valoró la labor de sus dirigidas en el choque contra Ferroviária. A su vez, se refirió al próximo encuentro con el 'Xeneize' por la Copa Libertadores Femenina.

"Un poco triste porque estuvimos cerca de conseguir el empate. Fue un partido bastante luchado, trabajado, las jugadoras dieron su esfuerzo al máximo. Son los detalles los que marcan las diferencias en este tipo de compromisos. Les agradezco (a los hinchas) por el apoyo, espero que nos acompañen en el próximo cotejo y si Dios quiere poder avanzar", sostuvo el estratega.

(Video: Alianza Lima Femenino)

Alianza Lima vs ADIFFEM: fecha y horario del partido

Según la programación del certamen Conmebol, Alianza Lima enfrentará a ADIFFEM por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025 este miércoles 8 de octubre a las 14:00 horas locales de Perú o 15:00 horas de Venezuela.