Acumulado y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Jesús Castillo y el tajante mensaje sobre la 'U' que molestará en Cristal: "Una hinchada..."

El volante de Universitario, Jesús Castillo, dejó impactantes declaraciones sobre los cremas a poco del partido ante Sporting Cristal que molestarán en La Florida.

Mauricio Ubillus
Jesús Castillo tuvo contundente comentario sobre Universitario que enojará a hinchas de Sporting Cristal.
Jesús Castillo tuvo contundente comentario sobre Universitario que enojará a hinchas de Sporting Cristal. | Composición Líbero
Universitario de Deportes volvió a arrasar en el Torneo Clausura 2025 y venció 3-0 a Juan Pablo II en el Estadio Monumental, dando así un importante paso para coronarse tricampeón nacional. El siguiente rival de los de Ate será Sporting Cristal y justamente un jugador con pasado en el club celeste encendió la polémica con un comentario sobre los cremas que causará la molestia de su exequipo.

Jorge Fossati califica partido contra Sporting Cristal como el más importante del año.

PUEDES VER: El fuerte calificativo de Fossati sobre el partido ante Sporting Cristal: "Ahora es el…"

Con miras al segundo semestre del año, la 'U' hizo oficial el fichaje de Jesús Castillo, quien está teniendo una destacada actuación en las últimas jornadas aprovechando la suspensión de Rodrigo Ureña. Tras el triunfo sobre el cuadro 'Papal', el volante sorprendió al señalar que decidió llegar al conjunto merengue porque es un club grande con una hinchada numerosa, palabras que dolieron en los aficionados bajopontinos porque debutó y jugó más de cuatro años con dicha camiseta.

"Yo creo que decidí muy bien venir aquí porque el profe me conoce. Yo también conocía a los compañeros, he jugado contra ellos y la verdad que quería jugar con una hinchada grande en un club grande y eso me motiva mucho", declaró en entrevista con los medios de comunicación en zona mixta.

Video: Entre Bolas

Jesús Castillo se refirió sobre el partido entre Universitario vs. Sporting Cristal

La Liga 1 ha entrado en receso y tras ello, Universitario deberá enfrentarse este miércoles 15 de octubre a Sporting Cristal en un partido clave para las aspiraciones de ambos en el Clausura. Sobre ello, Castillo mencionó que ve ese choque como una final que buscarán ganar, pero que comenzará a mentalizarse en ello cuando regrese de la selección peruana.

"Para mí, todas son unas finales y más ahora que faltan cinco partidos. Es muy importante ganar, vamos paso a paso y ya en la semana que viene nos vamos a poner a pensar en Sporting Cristal", sostuvo acerca del próximo encuentro de la 'U' ante los rimenses.

Jesús Castillo, Universitario de Deportes

Jesús Castillo jugará dentro de poco un partido más con Universitario ante su exequipo, Sporting Cristal. Foto: Sebastián Blanco / URPI LR

Jesús Castillo dio una asistencia en el triunfo de Universitario

El futbolista de 24 años fue un protagonista principal en la victoria de Universitario sobre Juan Pablo II porque a los 65 minutos dio una espectacular asistencia para que Diego Churín anote el segundo tanto del compromiso. Con esta, el mediocampista ya lleva dos pases de gol en el campeonato en 14 duelos disputados.

Video: GOLPERU

Mauricio Ubillus
