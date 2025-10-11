- Hoy:
Alianza Lima recibió una gran noticia con miras a la recta final del Torneo Clausura
A poco de volver al ruedo para afrontar sus últimos partidos por el Torneo Clausura 2025, Alianza Lima recibió una gran noticia que alegrará a sus hinchas.
Alianza Lima está enfocado en una sola cosa, la recta final del Torneo Clausura 2025. Los blanquiazules saben perfectamente que no tienen margen de error y deberán ganar todos los partidos que quedan para quedarse con un cupo directo a la Copa Libertadores. Por ello, aprovecharon el receso de la Liga 1 por fecha FIFA para prepararse y en medio de sus trabajos ha recibido una gran noticia.
PUEDES VER: Alianza Lima busca dar el batacazo firmando a futbolista internacional para 2026: "Delantero…"
Para la presente temporada, el cuadro 'Íntimo' reforzó su plantel con un conocido de la casa como Pablo Lavandeira, quien tuvo un buen comienzo de campaña. Sin embargo, una dura lesión ante Sao Paulo por Copa Libertadores en mayo pasado hizo que prácticamente se pierda toda la temporada.
Sin embargo, cuando todo hacía indicar que no volvería a jugar en el año, el mediocampista uruguayo ha sorprendido a todo el cuerpo técnico aliancista al estar en una etapa importante de recuperación y en los últimos días ha comenzado a realizar actividades con balón en espacios reducidos. "Pablo Lavandeira ya entrena con balón en espacios reducidos", informó el periodista Gerson Cuba en sus redes sociales.
Pablo Lavandeira tiene opciones de volver a las canchas a fines de octubre
Es preciso señalar que desde antes de esta semana, Lavandeira ya venía evolucionando positivamente de su lesión y trabajando con pelota en las prácticas del elenco victoriano, pero sin ser exigido por el DT Néstor Gorosito. Por ello, existen opciones de que el volante retorne a las canchas a finales de octubre.
"Viene avanzando de forma positiva la recuperación de Pablo Lavandeira, está avanzando poco a poco, sin exigirlo. Está teniendo los trabajos de campo y balón. Si todo sigue bien, lo ideal es que para fines de este mes podría tener opciones. De lo contrario, no van a acelerar los tiempos, pero sí sorprende el trabajo que va teniendo", señaló el citado comunicador en su programa de Youtube.
Video: Gerson Cuba
¿Cómo se lesionó Pablo Lavandeira?
En el primer tiempo del duelo por la cuarta fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2025 entre Alianza Lima vs. Sao Paulo en mayo pasado, Pablo Lavandeira quiso patear a la portería, pero Ruan evita que lo haga y en el choque que tuvieron, sufrió una lesión en la rodilla que no le permitió seguir en la cancha.
Video: ESPN
