Cine peruano: ¿Cuándo se estrena la película 'Mistura' y de qué trata?
'Mistura' está ambientado en la ciudad de Lima ambientada en los años 60 y se estrenará en todos los cines a nivel nacional. Conoce más detalles.
Bajo la dirección de Ricardo de Montreuil y producción de Ivan Orlic, 'Mistura' llega a la pantalla gigante para expandir la historia del cine peruano. Esta vez, el papel protagónico es de Bárbara Mori junto al peruano Christian Meier, además de otras grandes estrellas.
Durante la segunda mitad del año se estarán estrenando una gran cantidad de películas peruanas que promete dar un repaso por la cultura e historia del país. 'Mistura' es uno de ellos y se enfocará en la gastronomía del país.
¿Cuándo se estrena 'Mistura'?
La película 'Mistura' se estrena de manera oficial el 21 de agosto en todos los cines del Perú, luego de haberse ganado reconocimiento en festivales y llevarse el premio en las categorías como Mejor Actriz y Mejor Dirección. La expectativa sigue incrementando debido a la historia que narrará y el gran elenco de actores.
- Bárbara Mori es Norma Piet
- Christian Meier es Roberto Tapia
- César Ballumbrosio es Óscar Lara
- Stefano Meier es Gerardo Tapia
- Juan Pablo Olyslager es José Eyzaguirre
- Vanessa Saba es Mariana Woodman
- Marco Zunino es Kiko Ledgard
¿De qué trata la película 'Mistura'?
En 'Mistura' se narra la historia de Norma Piet (interpretada por Bárbara Mori), quien enfrenta una crisis matrimonial y, a su vez, intenta superar el rechazo de alta sociedad limeña de los años 60. A pesar de todo, encuentra el refugio en la cocina y de esta manera su vida cambia para siempre.
Norma Piet sufre las dificultades financieras, pero siempre sabe que puede contar con el apoyo de su chofer: Oscar Lara (César Ballumbrosio). Piet toma la decisión de abrir un restaurante de lujo que poco a poco empieza a ganar prestigio y logra una conexión con la gente que la ignoraba.
