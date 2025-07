Confirman que Donald Trump está furioso con 'South Park': gobierno de EE. UU. arremete contra nuevo episodio polémico

Este jueves, la Casa Blanca reaccionó con firmeza ante el episodio de 'South Park' titulado 'Sermon on the Mount', que ridiculiza al presidente de EE. UU., Donald Trump, y sus políticas. La portavoz Taylor Rogers desacreditó el programa, calificándolo de irrelevante y necesitado de atención, al mismo tiempo que se anunciaba un acuerdo de US$1.500 millones para la creación de nuevos episodios.

Críticas a la Casa Blanca y Paramount en la temporada 27 de South Park

El episodio que inaugura la temporada 27 presenta críticas hacia las políticas de Donald Trump, tales como la imposición de aranceles y las tensiones con Canadá. La polémica se acrecienta con una escena en la que Trump aparece en una situación comprometedora con Lucifer, lo que ha provocado reacciones dentro de la administración. Para cerrar, el episodio muestra un video deepfake de Trump, el cual ha sido objeto de burlas debido a su contenido.

La serie, un referente de la comedia política por más de 20 años, sigue provocando controversia y debate público.

Ahora bien, la trama del episodio no solo se centra en Trump, sino que también critica a Paramount, la empresa matriz de CBS, que ha enfrentado críticas por la cancelación de 'The Late Show with Stephen Colbert'. Muchos fans creen que esta decisión es una represalia por el humor crítico de Colbert hacia el presidente.

¿Cómo reaccionó la administración Trump ante South Park?

La Casa Blanca criticó duramente a 'South Park' tras el estreno del episodio que satiriza a Donald Trump con referencias sexuales y comparaciones con el diablo.

En un comunicado dirigido a EFE, Taylor Rogers, vocera de la Casa Blanca, declaró: "Este programa no es relevante desde hace más de 20 años y solo intenta llamar la atención con ideas poco originales. El presidente Trump ha cumplido más promesas en seis meses que cualquier otro presidente, y ningún programa de baja categoría podrá detener su éxito".

Una fuente de la Administración también expresó que el presidente está "furioso" por el ataque de 'South Park', lo que refleja la tensión entre el humor satírico y la política actual.

La sarcástica "disculpa" de los creadores de South Park a Trump por su escena con Satanás

De acuerdo con Univision Noticias, el controvertido estreno de la nueva temporada de 'South Park' provocó que Trey Parker, cocreador de la serie, respondiera a las críticas sobre la parodia de Donald Trump con una sarcástica disculpa: "Lo sentimos mucho", lo que arrancó risas en el Comic-Con 2025.

Durante el evento, Parker reveló que sus productores le enviaron una nota tras el episodio del martes, pidiendo difuminar una escena explícita. "Me dijeron: 'Está bien, pero vamos a difuminar el pene', y yo respondí: 'No, no lo van a difuminar'", compartió entre risas.

¿Dónde ver la nueva temporada de 'South Park' en streaming?

En Estados Unidos, la temporada 27 de ‘South Park’ se estrenó en Comedy Central el miércoles 23 de julio de 2025. Si quieres ver los nuevos episodios en streaming:

Paramount+: los episodios se suben al servicio al día siguiente de su emisión en Comedy Central. La temporada 27 ya está disponible.

los episodios se suben al servicio al día siguiente de su emisión en Comedy Central. La temporada 27 ya está disponible. Servicios de TV en vivo con Comedy Central: también puedes ver los episodios en directo a través de plataformas como Sling TV, FuboTV, Hulu with Live TV o YouTube TV.

Y si te interesa, todas las temporadas anteriores de South Park (de la 1 a la 26) están disponibles en Paramount+.