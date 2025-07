Donald Trump anuncia la peor noticia para los inmigrantes: 'Alligator Alcatraz' será tan bueno como el verdadero Alcatraz

Una nueva ola de polémica sacude Florida tras la apertura del centro de detención de inmigrantes más controvertido del año. Ubicado en pleno corazón de los Everglades, el llamado 'Alligator Alcatraz' ya despierta terror entre defensores de derechos humanos y migrantes.

Donald Trump, en una visita relámpago al lugar, no dudó en lanzar una advertencia escalofriante: “Podría ser tan bueno como el Alcatraz real. Es un sitio difícil”. Lo que comenzó como una pista de aterrizaje abandonada se ha transformado en una prisión improvisada para miles de inmigrantes indocumentados donde, a modo de mofa, el presidente expresó que tendrían que aprender a huír de los caimanes. ¿Qué más se sabe al respecto? Aquí te contamos.

¿Cómo está instalada 'Alligator Alcatraz'?

Según USA Today, el centro fue montado a toda velocidad en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, a unos 72 kilómetros de Miami, y solo se puede llegar por una angosta autopista de dos carriles. Imágenes aéreas revelan filas interminables de tiendas blancas, vehículos recreativos y estructuras portátiles rodeadas de nada más que pantanos, lodo y vida salvaje.

Autoridades lo describen como “a prueba de fugas” gracias a su ubicación: los Everglades están infestados de caimanes, cocodrilos, serpientes venenosas y la pantera de Florida. La División de Gestión de Emergencias de Florida supervisa las operaciones en conjunto con ICE y otras agencias federales. El costo de mantener esta prisión-pantano supera los 450 millones de dólares al año.

Trump, con su característico tono triunfalista, elogió la rapidez de la construcción: “Lo hicieron en menos de una semana. Es increíble”, sentenció. Y no dejó espacio para malinterpretaciones: “No es un lugar al que quiera ir de excursión. La única salida es realmente la deportación”.

Así se ve 'Alligator Alcatraz'.

Críticas en contra de 'Alligator Alcatraz'

Las críticas no han tardado en aparecer. Activistas de derechos humanos denuncian que el centro alberga a personas sin antecedentes penales, y que muchos de ellos duermen hacinados en tiendas de campaña bajo condiciones precarias. Según The New York Times, apenas el 60% de los detenidos tiene antecedentes penales; los demás son migrantes detenidos por su estatus migratorio, no por delitos.

A esto se suma la alarma ecológica: el campamento se instaló en una zona que forma parte de uno de los ecosistemas más frágiles del país. Los Everglades albergan 36 especies en peligro de extinción, y expertos temen que la instalación tenga efectos irreversibles en la fauna y flora del área.

Pero el gobierno de Florida parece decidido a seguir adelante, con apoyo pleno de Trump, quien considera que este modelo podría extenderse a otras regiones. En palabras de un funcionario estatal: “No es una cárcel. Es un filtro. Los que no deben estar aquí, no se quedarán.”