Lo sucedido con el padre de familia e inmigrante británico que arribó a Estados Unidos en 1991, Dale Heath, nos revela el gran impacto que generan las recientes políticas migratorias en los extranjeros que ya han establecido su vida en el país americano.

Y es que, este hombre, a pesar de haber residido más de diez años en Colorado y encontrarse en el proceso de obtener su residencia permanente, fue arrestado sorpresivamente por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una cita de rutina en el Aeropuerto Internacional de Denver. En esta nota, más detalles y su situación actual.

Padre con 30 años en EE. UU., acudía a cita para Green Card, pero terminó arrestado por ICE

Según las autoridades y la prensa internacional, la detención de Heath se dio por cargos, tales como posesión de marihuana en Texas, ocurridos hace más de dos décadas, uno de los cuales se registró cuando era menor de edad. Si bien, aquel extranjero cumplió con su condena y obtuvo libertad condicional, estos antecedentes fueron usados nuevamente para considerarlo "inadmisible" en este arresto.

Este cuestionado caso se ha llevado a cabo en un marco de endurecimiento de las políticas migratorias implementadas por la administración de Trump, que ha manifestado su drástica intención de intensificar la deportación de inmigrantes con cualquier tipo de historial delictivo, sin importar si estos antecedentes son antiguos o ya han sido resueltos legalmente.

Hasta el momento, Heath, con más de 30 años viviendo en EE. UU., se encuentra bajo custodia en un centro de ICE en Aurora. Ante ello, su esposa y sus dos hijos atraviesan momentos de gran angustia. En consecuencia, la familia se vio obligada a cerrar temporalmente su negocio, lo que agrava su situación económica y emocional mientras esperan una resolución judicial.

Heath ya contaba con Green Card, pero el documento había sido suspendido

Desde que obtuvo la Green Card para residir en el país americano, su situación cambió drásticamente en 2022, cuando fue suspendida. Desde entonces, ha acudido al Aeropuerto Internacional de Denver con la intención de renovar su ciudadanía.

No obstate, su última renovación tuvo lugar en un centro de detención de ICE en Aurora, donde fue arrestado hace unos días. Esta situación resalta las complicaciones que enfrentan muchos inmigrantes en su búsqueda de regularizar su estatus.