¡Última hora! Vicepresidente de EE. UU. confirmó que Rusia hizo "concesiones significativas" a Donald Trump sobre Ucrania

Tanto Estados Unidos como Rusia y los países involucrados buscan poner fin a un conflicto que lleva años. Donald Trump se ha reunido con distintos políticos y mandatarios en busca de una solución a una guerra que ha dejado miles de muertos, heridos y ciudades devastadas. Además, desde la administración euroasiática aseguran que, con ese interés, el propio jefe de Estado ruso aceptó ciertas condiciones para lograr el fin del enfrentamiento.

Estados Unidos defiende a Rusia

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, rechazó los rumores sobre una posible obstrucción de Rusia a un convenio de paz. Incluso aseguró que se han hecho "concesiones significativas" al jefe de la Casa Blanca en su deseo de culminar el conflicto. En una entrevista dominical con NBC, declaró: "Creo que los rusos han hecho concesiones significativas al presidente Trump por primera vez en tres años y medio de este conflicto".

JD Vance asumiría el mando de Estados Unidos en caso Donald Trump deje el cargo por fuerza mayor ya que es el vicepresidente. Foto: AP

En el programa Meet the Press with Kristen Welker, subrayó el compromiso con el objetivo: "De hecho, han estado dispuestos a ser flexibles en algunas de sus demandas centrales". Añadió que aún se analiza lo que falta para finiquitar esta situación: "Por supuesto, aún no lo han logrado del todo, y la guerra no ha terminado, pero estamos participando en un proceso diplomático de buena fe".

Cabe señalar que un representante de Estados Unidos en Ucrania, Keith Kellogg, se encuentra en Kiev desde el domingo junto al ministro de Canadá, Mark Carney, y el líder ucraniano Volodímir Zelenski para conmemorar el 34.º aniversario de la independencia del país europeo. En ese contexto, afirmó que Trump está aplicando una diplomacia efectiva y contundente, pues estos hechos no benefician a nadie: "La guerra no beneficia a nadie. Ni a Europa ni a Estados Unidos, y no creemos que Rusia ni Ucrania tengan interés alguno en seguir combatiendo".

En busca de una solución

Durante el aniversario de Ucrania, Zelenski señaló que, en conjunto con sus socios y aliados, buscan arrinconar a Rusia para que acepte la paz. Sin embargo, esto aún parece irreconciliable, pese a que el presidente norteamericano inició esfuerzos de mediación como la Cumbre de Anchorage con Putin o la reunión con el líder ucraniano en la Casa Blanca.