Confirmado por Donald Trump: se impondrán fuertes aranceles a Rusia si no llega a un acuerdo de paz con Ucrania

Dado que la posibilidad de ponerle fin a la guerra no es una realidad factible, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, decidió amenazar a Rusia con imponer aranceles secundarios del 100% a todas las exportaciones si la nación de Vladimir Putin no acepta ponerle fin a su invasión a Ucrania. "Estamos muy, muy descontentos con ellos", enfatizó el mandatario cuando explicó su medida. ¿Qué más se sabe al respecto? Aquí te comentamos.

Donald Trump está decepcionado con Vladimir Putin

La magnitud de la disputa entre Ucrania y Rusia ha conllevado a que Donald Trump exprese su profunda decepción con Vladimir Putin, ya que pensó que tenían un acuerdo establecido hace meses. No obstante, el contexto difiere de lo esperado y, ante las circunstancias actuales, el jefe de Estado norteamericano no dudó en comunicar que si Putin no anuncia la paz hasta septiembre, las tarifas se aplicarán sin inconvenientes.

En la misma línea, Trump anunció que enviaría "miles de millones de dólares en equipos militares" a Ucrania, marcando un cambio de bando y subrayando su creciente frustración con el líder ruso.

¿Cuáles serán las consecuencias de los nuevos aranceles a Rusia?

Según CNBC, los aranceles propuestos por Donald Trump podrían tener un impacto alto en los países que dependen de los combustibles fósiles de Rusia, como China, India, Brasil y Turquía. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el mandatario estadounidense amenaza con imponer impuestos drásticos a Rusia en un intento porque la nación europea baje la defensa y evite los atentados contra Ucrania.

Otros aranceles impuestos por Donald Trump

Así como no es la primera vez que Trump amenaza a Rusia, tampoco es la primera vez que impone impuestos así de radicales. En marzo, aseguró que todos los países que compren petróleo y gas de Venezuela enfrentarán un impuesto del 25%. En mayo, decidió imponer gravámenes a las naciones que importen petróleo iraní.

En el caso del primer impuesto, este ha presionado especialmente a China, ya que el país asiático es el mayor importador de petróleo venezolano.