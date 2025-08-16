- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs ADT
- Cristal vs Binacional
- Tabla Acumulada
- Mallorca vs Barcelona
- Universitario
- Wolves vs Man City
- Dricus Du Plessis vs Khamzat Chimaev
- Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev
- AFP
Donald Trump tras reunión con Vladimir Putin sobre el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania: "Todos coincidieron en que..."
El presidente de Estados Unidos expresó su opinión sobre el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania a través de su cuenta en Truth Social.
Vladimir Putin, presidente de Rusia, y Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, sostuvieron una reunión de alto riesgo en el estado de Alaska. El objetivo de este encuentro fue buscar soluciones para poner fin al enfrentamiento armado en Ucrania, que ha dejado miles de fallecidos y damnificados.
PUEDES VER: Ojo, inmigrantes: este es el requisito que Donald Trump revisará con mayor rigurosidad para la ciudadanía americana
Trump quiere acabar con la guerra
Luego de la cumbre de alta importancia con su homólogo euroasiático y previo a una reunión con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenski, Donald Trump se pronunció a través de sus redes sociales, dejando en claro su intención de poner fin a un conflicto que ha dejado miles de fallecidos.Este es el post que realizó el líder de la Casa Blanca el 16 de agosto en horas de la madrugada. Foto: truthsocial.com/@realDonaldTrump
Por medio de su cuenta de Truth Social, Trump declaró: "La reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, fue muy exitosa, al igual que una llamada telefónica nocturna con el presidente ucraniano, Zelenski, y varios líderes europeos, incluido el respetado secretario general de la OTAN". Además, enfatizó que todos comparten un punto en común en la agenda y subrayó cuál es el camino a seguir.
"Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la terrible guerra entre Rusia y Ucrania es alcanzar directamente un Acuerdo de Paz, que realmente ponga fin al conflicto, y no un simple Acuerdo de Alto el Fuego, que a menudo no se sostiene", señaló el jefe de Estado. Añadió que el mandatario ucraniano visitará Washington D. C. el lunes en horas de la tarde y, de resultar positiva la conversación, "programaremos una reunión con el presidente Putin" que, a largo plazo, podría salvar millones de vidas.
Declaraciones de Zelenski
En su cuenta de X, el presidente ucraniano confirmó lo conversado con Trump: "Hoy, tras una conversación con el presidente Trump, coordinamos aún más nuestras posturas con los líderes europeos. Las posturas son claras. Debemos lograr una paz verdadera, una paz duradera, no solo una pausa más entre invasiones rusas". Añadió que instó a aplicar diversas sanciones a Rusia en caso de que se niegue a participar en la reunión trilateral.
- 1
Pánico en EE. UU.: Conejos con 'tentáculos' son fotografiados en Colorado y especialistas explican el estado de esta especie
- 2
Tragedia en Walmart: reportan SENTENCIA de muerte para hombre responsable de tiroteo que acabó con la vida de dos personas
- 3
Ley de inmigración para casados: estas son las actualizaciones para solicitar la Green Card por matrimonio en agosto de 2025
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90