Excelentes noticias: estas son las personas que recibirán el pago de $1,702 en Alaska

Alaska es uno de los estados más fríos de Estados Unidos. Su invierno es intenso y se ubica en el extremo noroeste del continente, limitando con Canadá y cerca de una parte del territorio ruso. Actualmente, la gobernación anunció el calendario de pagos que recibirán los residentes que cumplan ciertos requisitos. Aquí te lo detallamos.

Novedades en Alaska

En esta región estadounidense ya se conoce el cronograma de pagos para los residentes, sin necesidad de presentar una solicitud de subvención ni pruebas de necesidad. Solo es necesario demostrar que vives en el estado y cumples las reglas. El pago es de $1,702 e incluye una bonificación de $298.17 por gastos de energía, destinada a compensar los elevados costos de servicios públicos y calefacción.

Muchas personas visitan esta localidad para realizar diferentes actividades bajo la nieve.

Uno de los pagos ya fue realizado en mayo de este año para los primeros solicitantes que completaron sus trámites de documentación de forma rápida. El otro se efectuará a partir de octubre de 2025 para el resto de las personas, una vez que se procese la distribución principal. Los ciudadanos que califican para este beneficio deben cumplir ciertas condiciones. Estas son:

Vivir en Alaska el año anterior al abono económico.

Tener interés de seguir residiendo en el estado de manera indefinida.

No pedir residencia en otro estado o país.

Cumplir con los requerimientos de presencia física, salvo excepciones como el servicio militar, educación o ciertas ausencias.

Eso sí, se debe tener en cuenta que, si se posee una licencia de conducir o una REAL ID de otra jurisdicción, esto puede generar inconvenientes o dudas sobre el estado de residencia, incluso si usted confirma con seguridad su intención. Además, se considerará descalificado del beneficio siempre y cuando:

Reclamas estadía en otra jurisdicción.

Tener condenas pro delitos graves.

Pasar fuera de Alaska demasiado tiempo sin un motivo permitido.

Observaciones

El organismo resalta que, si no enviaste tu solicitud para este bono, deberás esperar hasta el 1 de abril del siguiente año. Está sujeto a declaración y debe incluirse como ingreso en la declaración de impuestos federales. Para postular, debes presentar tu licencia de conducir o documento de identidad de Alaska, dirección postal, número de Seguro Social e información de depósito correcta.