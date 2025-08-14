Buenas noticias en Nueva York: gobernadora Kathy Hochul anunció una "inversión millonaria" para mitigar las olas de calor extremas

Nueva York es una de las ciudades más visitadas y es famosa por la cantidad de atractivos turísticos que ofrece. Durante esta época del año, el calor afecta a muchos ciudadanos y puede llevarlos incluso a un centro médico por desmayos o golpes de calor. Por ello, su gobernadora anunció la construcción de piletas, invirtiendo millones de dólares en esta medida.

Inversión millonaria para combatir el clima

Como parte del programa "Unplug and Play", la gobernadora de Nueva York anunció en su sitio web oficial el lanzamiento de una segunda etapa del plan de inversión en todo el estado para incrementar la oferta de piletas (NY SWIMS). Además, puso a disposición $53 millones en subvenciones de capital para municipios y organizaciones sin fines de lucro en toda la región.

Kathy Hochul gobierna Nueva York desde el 24 de agosto de 2021 y representa al Partido Demócrata. Foto: AP

En el aviso difundido, señala lo que representa esta orden y lo que busca garantizar a los vecinos: "La iniciativa NY SWIMS representa nuestro compromiso de lograr que las personas dejen sus dispositivos y pasen tiempo al aire libre, garantizando que cada comunidad de Nueva York tenga la infraestructura necesaria para mantener a las familias seguras mientras se promueve la actividad física y las conexiones comunitarias".

Además, forma parte de los objetivos para mitigar los efectos negativos de las olas de calor extremo que se reportan de manera recurrente en las calles. Esta ayuda económica, que oscila entre 250.000 y 10 millones de dólares, se destinará a la mejora, construcción y remodelación de piletas y áreas de natación naturales. Es administrada en conjunto con la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica y la Autoridad de Dormitorios (DASNY).

Postulación y personas elegibles

Para ser seleccionadas, las personas que soliciten deben aportar una contrapartida del 20% del precio total. Estos fondos pueden utilizarse para una amplia gama de refacciones, incluidas infraestructuras auxiliares como servicios higiénicos e implementación de características de acceso. El periodo para presentarse será del 24 de septiembre al 30 de octubre de 2025, y los premios se anunciarán a partir del 15 de diciembre. Ante esto, la gobernadora señaló: "Estas inversiones crearán beneficios duraderos para generaciones de neoyorquinos".

El proyecto priorizará a los solicitantes que presenten planes que evidencien un beneficio público específico, que sirvan a comunidades de bajos ingresos y que cuenten con una organización sólida y certificada para su posible implementación. El comisionado pro tempore de Parques Estatales, Randy Simons, aseguró que el resultado final beneficiará a los residentes del estado.