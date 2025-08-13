Creación de viviendas en New York: en estas ciudades anunciaron un apoyo para los más vulnerables

Nueva York es una ciudad a la que muchos visitantes suelen acudir para recorrer sus diversos atractivos turísticos. Parques, edificios, calles y otras novedades forman parte de la Gran Manzana, tanto para los extranjeros como para el deleite de sus ciudadanos. Debido a la alta demanda de vivienda, la gobernadora confirmó la creación de nuevas casas para miles de personas y especificó las ciudades donde se llevarán a cabo estos proyectos.

"Plan Integral de Vivienda"

La funcionaria neoyorquina anunció un ambicioso plan para construir 3.000 viviendas con una inversión de mil millones de dólares. Este proyecto forma parte de una nueva fase dentro de un amplio esquema de 25 mil millones, que prevé la creación de 100.000 hogares en todo el estado y beneficiará a los sectores más populares. Los detalles fueron expuestos en un comunicado oficial de la gobernación.

Algunas de las obras contarán con avances tecnológicos y materiales para reducir emisiones de carbono.

El programa combinará presupuesto público y privado para alcanzar una inversión total de 1.500 millones de dólares, destinando una parte de estos fondos a la rehabilitación de complejos ya existentes. Los beneficiarios directos serán las poblaciones más vulnerables, con servicios de apoyo para personas en situación de calle y mejoras en residencias destinadas a adultos de la tercera edad.

Kathy Hochul, gobernadora del estado, explicó de qué depende resolver la crisis en materia de vivienda: "Resolver la crisis de vivienda en Nueva York y reducir los costos para las familias depende de aumentar la disponibilidad de viviendas en todo el estado". Por su parte, la líder del Senado, Andrea Stewart-Cousin, felicitó la medida: "Aplaudo esta importante inversión en vivienda asequible, incluyendo este proyecto crucial aquí en Yonkers, como parte de nuestro compromiso continuo de garantizar viviendas seguras, modernas y mayores en todas las regiones del estado de Nueva York".

Estas son las ciudades beneficiadas

De acuerdo con el pronunciamiento estatal, en la ciudad de Nueva York se trabajará en Brooklyn en el desarrollo Vital Brooklyn, donde se construirán 634 unidades. En el caso de los Emerson Davis Amartments, se demolerá un edificio antiguo para levantar uno nuevo de 12 pisos, que contará con más de 100 viviendas. En el Bronx, se rehabilitará Kittay House, complejo construido en 1969 en el barrio de Fordham.

En el barrio de Queens se desarrollará Edgemere Commons, con la construcción de un edificio de 18 pisos de uso mixto que contará con servicios de apoyo para las poblaciones más vulnerables. En Manhattan se trabajará en Westbeth Artist Housing, rehabilitando la residencia ubicada en West Village, y se llevará a cabo la misma acción en 48 viviendas de Jericho House.

Otras localidades donde se anunció que se trabajará son la región Capital, Lagos Finger, Mid-Hudson, Valle Mohawk, País del Norte y Nivel Sur. En esta última se adquirirán 100 unidades en 11 condominios y se rehabilitarán viviendas tipo casa adosada en Binghamton. Si deseas conocer en detalle las obras, ingresa a este enlace para verificar si tu localidad está incluida en el plan.