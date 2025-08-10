0
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs. Melgar EN VIVO HOY por Torneo Clausura
LO ÚLTIMO
Así quedó la Tabla Acumulada Liga 1 2025 y posiciones del Clausura

Excelentes noticias: Nueva York anunció la entrega de cheques a los residentes que cumplan con ciertas condiciones

La gobernadora Kathy Hochul confirmó que la entrega de dinero a los residentes de Nueva York será automática y gradual a partir de octubre de 2025.

Miguel Reyes
Nueva York anunció la entrega de dinero a ciertas personas residentes si cumplen ciertos requerimientos.
Nueva York anunció la entrega de dinero a ciertas personas residentes si cumplen ciertos requerimientos. | Composición: Miguel Reyes / Libero
COMPARTIR

La inflación está afectando a diversos ciudadanos de Estados Unidos y varias gobernaciones han debido implementar medidas para evitar que se deteriore la calidad de vida en sus comunidades. En este caso, Nueva York anunció una nueva iniciativa que beneficiará a ciertos residentes. Toda la información en la siguiente nota.

Agentes de ICE intervinieron un supermercado en el estado de Nueva York y se reportaron varios detenidos.

PUEDES VER: Tensión en Nueva York: agentes de ICE allanan reconocido supermercado y generó fuertes críticas

Neoyorquinos a la expectativa

A partir de octubre de 2025 se comenzará a entregar cheques de estímulo a más de 8 millones de residentes. El objetivo es reembolsar parte del impuesto a las ventas afectado por la inflación y aliviar el bolsillo de muchos ciudadanos. La gobernadora Kathy Hochul confirmó que el proceso será gradual, automático y se llevará a cabo durante varias semanas.

Kathy Hochul es gobernadora de Nueva York desde 2021 y pertenece al Partido Demócrata.

Estos vales serán enviados por correo electrónico y los beneficiarios deberán actualizar su información personal a través de Online Services Individual Account para evitar inconvenientes o retrasos. La devolución se otorgará a quienes hayan declarado sus impuestos mediante el formulario IT-201 del año 2023. Los también denominados "Reembolsos por Inflación" tienen montos establecidos que varían entre 150 y 4.000 dólares.

El Departamento de Impuestos y Finanzas explicó el motivo a través de su portal web oficial: "Estos pagos únicos brindan un alivio a los neoyorquinos que han pagado un aumento en los impuestos sobre las ventas debido a la inflación". Además, precisó la fecha de inicio: "Si califica para un pago, no necesita hacer nada; le enviaremos un cheque automáticamente. Los cheques se enviarán por correo durante varias semanas a partir de mediados de octubre de 2025".

Requisitos

El organismo estatal señaló los requisitos para acceder a este beneficio. El primero es haber presentado la declaración de impuestos de 2023 mediante el formulario IT-201, haber sido residente ese mismo año y no haber sido "reclamado como dependiente en la declaración de otro contribuyente".

Además, las personas que sean jefes de familia o vivan solteras y ganen menos de $75.000 recibirán $200. Si los ingresos están entre $75.001 y $150.000, el monto será de 400 dólares. Las parejas casadas que declaren juntas y tengan un ingreso bruto ajustado inferior a $150.000, podrán acceder a un pago de $400, mientras que quienes tengan ingresos entre $150.001 y $300.000 recibirán $300. En el caso de las parejas casadas que no declaren en conjunto, el monto será el mismo que para las personas solteras.

Lo más visto

  1. ¡Atención clientes de Walmart en USA! Esta es la forma de obtener las tarjetas de regalo electrónicas

  2. ¡Atención, inmigrantes! Estos son los países LATINOS que dan la CIUDADANÍA en EE. UU., pese a rechazo de Trump

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano