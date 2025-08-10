- Hoy:
Excelentes noticias: Nueva York anunció la entrega de cheques a los residentes que cumplan con ciertas condiciones
La gobernadora Kathy Hochul confirmó que la entrega de dinero a los residentes de Nueva York será automática y gradual a partir de octubre de 2025.
La inflación está afectando a diversos ciudadanos de Estados Unidos y varias gobernaciones han debido implementar medidas para evitar que se deteriore la calidad de vida en sus comunidades. En este caso, Nueva York anunció una nueva iniciativa que beneficiará a ciertos residentes. Toda la información en la siguiente nota.
PUEDES VER: Tensión en Nueva York: agentes de ICE allanan reconocido supermercado y generó fuertes críticas
Neoyorquinos a la expectativa
A partir de octubre de 2025 se comenzará a entregar cheques de estímulo a más de 8 millones de residentes. El objetivo es reembolsar parte del impuesto a las ventas afectado por la inflación y aliviar el bolsillo de muchos ciudadanos. La gobernadora Kathy Hochul confirmó que el proceso será gradual, automático y se llevará a cabo durante varias semanas.Kathy Hochul es gobernadora de Nueva York desde 2021 y pertenece al Partido Demócrata.
Estos vales serán enviados por correo electrónico y los beneficiarios deberán actualizar su información personal a través de Online Services Individual Account para evitar inconvenientes o retrasos. La devolución se otorgará a quienes hayan declarado sus impuestos mediante el formulario IT-201 del año 2023. Los también denominados "Reembolsos por Inflación" tienen montos establecidos que varían entre 150 y 4.000 dólares.
El Departamento de Impuestos y Finanzas explicó el motivo a través de su portal web oficial: "Estos pagos únicos brindan un alivio a los neoyorquinos que han pagado un aumento en los impuestos sobre las ventas debido a la inflación". Además, precisó la fecha de inicio: "Si califica para un pago, no necesita hacer nada; le enviaremos un cheque automáticamente. Los cheques se enviarán por correo durante varias semanas a partir de mediados de octubre de 2025".
Requisitos
El organismo estatal señaló los requisitos para acceder a este beneficio. El primero es haber presentado la declaración de impuestos de 2023 mediante el formulario IT-201, haber sido residente ese mismo año y no haber sido "reclamado como dependiente en la declaración de otro contribuyente".
Además, las personas que sean jefes de familia o vivan solteras y ganen menos de $75.000 recibirán $200. Si los ingresos están entre $75.001 y $150.000, el monto será de 400 dólares. Las parejas casadas que declaren juntas y tengan un ingreso bruto ajustado inferior a $150.000, podrán acceder a un pago de $400, mientras que quienes tengan ingresos entre $150.001 y $300.000 recibirán $300. En el caso de las parejas casadas que no declaren en conjunto, el monto será el mismo que para las personas solteras.
