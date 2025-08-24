- Hoy:
¿Las redadas de ICE son canceladas por Donald Trump? Esta es la verdad de la "nueva medida" del presidente de EE. UU.
La Embajada de EE. UU. advirtió sobre un video en TikTok que afirma que Donald Trump permitiría la entrada libre de inmigrantes sin antecedentes penales.
En las últimas horas, circula en redes sociales un video que afirma que Donald Trump habría cambiado su política migratoria, autorizando la entrada a Estados Unidos de inmigrantes sin antecedentes penales y suspendiendo las redadas de ICE. Ante esta información, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador expresó su preocupación y exhortó a la población a corroborar los datos antes de difundirlos.
¿Las redadas de ICE en Estados Unidos son canceladas por Donald Trump? Esta es la verdad
La Embajada de Estados Unidos en Ecuador ha desmentido un video viral en TikTok que asegura que el expresidente Donald Trump habría cancelado las redadas de ICE. Según la entidad, este material fue creado mediante inteligencia artificial y forma parte de una estrategia de coyoteros, personas que trafican ilegalmente con migrantes a cambio de dinero, para atraer víctimas potenciales.
"Circula en TikTok un video falso generado con IA donde el presidente Trump supuestamente cancela las redadas migratorias. Los coyotes difunden estas mentiras para fomentar cruces ilegales. No creas en lo viral. Infórmate en fuentes oficiales", aseguró la Embajada de Estados Unidos en Ecuador.La Embajada de EE. UU. afirmó que el video, no localizado ya en redes sociales, fue creado con inteligencia artificial.
La embajada recordó que las leyes de inmigración de Estados Unidos siguen aplicándose y alertó que confiar en este tipo de engaños puede poner en peligro la vida, la seguridad y los recursos económicos de los inmigrantes. No existe un "régimen de no persecución"; quienes intentan sacar provecho de estas falsas promesas cometen fraudes peligrosos que deben evitarse.
¿Cómo saber dónde se realizan redadas de ICE?
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. no anuncia sus redadas, ya que busca sorprender para ser más efectivo. Para estar informado o preparado:
- Organizaciones de apoyo a inmigrantes: ONG como Immigrant Defense Project (IDP) y National Immigrant Justice Center monitorean y documentan redadas de ICE, compartiendo información sobre tácticas y lugares de arrestos.
- Noticias locales y redes sociales: Medios locales y comunidades en redes sociales a veces informan sobre redadas después de que ocurren, especialmente en ciudades con gran población inmigrante, como Los Ángeles, Phoenix y varias en Texas.
