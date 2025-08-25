Gobierno de Donald Trump cambiaría el nombre a 'El Pentágono': ¿cómo se llamará ahora?

El gobierno de Donald Trump ha propuesto un cambio significativo en una de las instituciones más reconocidas de Estados Unidos. Según fuentes oficiales, se plantea modificar el nombre de “El Pentágono”. Esta decisión forma parte de una serie de reformas impulsadas por la actual administración.

El nuevo nombre busca reflejar una visión renovada del rol del Departamento de Defensa en la política nacional e internacional. La propuesta ya ha sido presentada y se encuentra en proceso de revisión. Diversos sectores del gobierno y la ciudadanía han comenzado a reaccionar ante el anuncio.

Donald Trump cambiaría el nombre a 'El Pentágono'

El presidente Donald Trump informó que su gobierno tiene la intención de recuperar el antiguo nombre del Departamento de Defensa, conocido históricamente como Departamento de Guerra. Junto a su secretario de Defensa, Pete Hegseth, justificó esta propuesta como un intento de retomar la actitud combativa que, a su juicio, definió al país en sus principales triunfos bélicos. Para ambos, el cambio de denominación tras la Segunda Guerra Mundial respondió a una tendencia hacia lo políticamente correcto.

Trump ya ha empezado a llamar a Hegseth su "Secretario de Guerra" y sostiene que el nuevo nombre representaría una política exterior más decidida y ofensiva. Aunque la modificación necesitaría ser aprobada por el Congreso, la Casa Blanca ha confirmado que sigue adelante con la iniciativa. Desde su perspectiva, este cambio pretende proyectar una imagen de mayor firmeza y poder militar en el ámbito internacional.

¿Cuál es la función de 'El Pentágono'?

El Pentágono funciona como la oficina central del Departamento de Defensa de Estados Unidos y supervisa a todas las fuerzas militares del país. Asimismo, su labor principal consiste en organizar, gestionar y aplicar las estrategias de defensa nacional. También actúa como punto clave en la toma de decisiones relacionadas con la seguridad del Estado.