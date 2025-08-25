Atención inmigrantes en EE. UU.: en este estado se realizarán controles migratorios para identificar a conductores ilegales

Autoridades estatales han anunciado nuevos operativos para identificar a conductores sin estatus legal. Los controles se implementarán en zonas de alto tránsito. Es así que esta decisión ha causado alarma en comunidades migrantes.

Organizaciones defensoras de derechos migratorios ya expresaron su rechazo. Temen que la medida promueva la discriminación racial y los perfiles étnicos. Mientras tanto, muchos inmigrantes temen ser detenidos o deportados.

En este estado se realizarán controles migratorios para identificar a conductores ilegales

El gobierno de Donald Trump ha sido enfático al señalar que se implementarán controles migratorios en la estaciones de peajes de camiones en el estado de Florida, con la finalidad de identificar a conductores indocumentados en el país. Así que si no cumples con requisitos básicos como permanecer ilegalmente o no hablar el inglés, no debes conducir vehículos comerciales.

Así que quienes conduzcan tráileres de grandes toneladas deben tener cuidado en los puntos de entrada de las carreteras del estado gobernado por Ron DeSantis. Cabe precisar además, que la administración Trump dio a conocer la suspensión de las visas de trabajo para conductores comerciales en Estados Unidos.

Esto a causa del arresto del inmigrante indio y de 28 años, Harjinder Singh, que quien con su hermano, fueron detenidos por los alguaciles federales en California por hacer una maniobra prohibida en una carretera del condado de St. Lucie, y tras ser regresados a Florida, Singh fue acusado de tres cargos de homicidio vehicular.

¿Qué es un control migratorio en la carretera de EE. UU.?

Un control migratorio en la carretera de Estados Unidos consiste en una inspección donde agentes revisan documentos de identidad y estatus migratorio de conductores y pasajeros, con el propósito de detectar y detener a personas indocumentadas.