Atención extranjeros en EE. UU.: ¿en qué casos debo pagar la tarifa de inmigrante de USCIS?
Si eres extranjero en EE. UU., es fundamental saber cuándo debes pagar la tarifa de inmigrante de USCIS. Descubre los casos en los que esta tarifa es obligatoria.
Si eres un inmigrante que busca convertirse en residente permanente en EE. UU., es importante conocer las reglas sobre el pago de la tarifa de inmigrante de USCIS. Este pago cubre el procesamiento de tu visa de inmigrante y la emisión de tu tarjeta de residente permanente, conocida como “Green Card”. Sin embargo, no todos los inmigrantes están obligados a pagar esta tarifa, ya que existen algunas excepciones importantes.
El pago de la tarifa se realiza en línea, pero también hay opciones si no puedes abonarla por ti mismo, como que lo haga un familiar o representante autorizado. Si no puedes pagarlo antes de viajar, también es posible hacerlo después de llegar a EE. UU., aunque la tarjeta de residente permanente no será entregada hasta que se realice el pago. Conocer cuándo y cómo hacer este pago te ayudará a evitar retrasos en tu proceso migratorio.
¿En qué casos debo pagar la tarifa de inmigrante de USCIS?
Si deseas inmigrar a EE. UU. como residente permanente, es obligatorio pagar la tarifa de USCIS en línea, salvo que cumplas con alguna de las exenciones. Este pago cubre los gastos asociados con el procesamiento de tu visa de inmigrante y la emisión de tu Tarjeta de Residente Permanente, también conocida como “Green Card”. Por lo que se sugiere, realizar el pago después de obtener tu visa en el Departamento de Estado y antes de viajar a EE. UU.
Si no puedes abonar la tarifa, un familiar, amigo, empleador, abogado o representante acreditado puede hacerlo en tu nombre, siempre que tenga tu Número A y el Número de Identificación del Caso. También puedes optar por pagarla una vez llegues a EE. UU., en cuyo caso recibirás instrucciones sobre cómo realizar el pago.
Es importante recordar que no recibirás tu tarjeta de residente permanente hasta que se haya efectuado el pago. Existen algunas excepciones, como para niños adoptados o inmigrantes especiales de Irak y Afganistán.
