Atención inmigrante: reemplaza así tu tarjeta de documento de autorización de empleo (EAD) si la perdiste o te la robaron
Si perdiste o te robaron tu tarjeta EAD, no te preocupes. Puedes solicitar un reemplazo siguiendo unos pasos sencillos ante USCIS. Aquí te explicamos cómo.
Perder tu tarjeta de autorización de empleo (EAD) puede ser estresante, pero no significa que estés sin opciones. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) permite solicitar un reemplazo. Es importante actuar rápido para evitar interrupciones en tu empleo.
Ya sea por pérdida, robo o daño, el proceso para reponer tu EAD está claramente definido. Solo necesitas completar el formulario I-765 y reunir algunos documentos. A continuación, te explicamos paso a paso cómo hacerlo correctamente.
Reemplaza tu EAD si fue perdido o robado
En caso de que hayas perdido tu tarjeta de autorización de empleo (EAD) o te la hayan robado, puedes pedir un reemplazo ante USCIS. Este procedimiento está disponible para personas cuyo permiso aún esté vigente. Es importante actuar con rapidez para no afectar tu situación laboral.
Para iniciar el proceso, debes llenar el Formulario I-765 y seleccionar la opción correspondiente al reemplazo. Además, deberás presentar pruebas de tu identidad y de tu estatus migratorio. Puedes hacer el trámite en línea o enviar la solicitud por correo, según tu conveniencia.
Contar con una EAD vigente te autoriza a trabajar legalmente en Estados Unidos y a recibir beneficios como protección bajo leyes laborales y la posibilidad de obtener un número del Seguro Social. USCIS también indica que la tarjeta facilita tu identificación frente a empleadores y otras entidades oficiales
