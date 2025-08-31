¡Atención! Conmebol confirmó el próximo partido de Alianza Lima: fecha, hora y dónde juegan

Alianza Lima continúa haciendo historia a nivel internacional tras clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Sin embargo, los blanquiazules se mantenía a la espera de la resolución de la Conmebol respecto al duelo entre Independiente vs U de Chile. Finalmente, el ente sudamericano confirmó al próximo rival de los íntimos en un certamen continental, causando sorpresa entre sus hinchas.

Mediante sus redes sociales, el cuadro íntimo anunció a sus hinchas que la Conmebol oficializó a su próximo rival en un torneo internacional. Sin embargo, no se trata de la Copa Sudamericana, sino del Torneo Conmebol Evolución, donde Alianza Lima participa con su equipo femenino Sub-16. Allí debutarán enfrentando a Secasports de Venezuela.

¿Cuándo es el partido de Alianza Lima vs Secasports?

De acuerdo con la programación de la Conmebol, Alianza Lima vs Secasports se enfrentarán por la primera fecha del Grupo B del Torneo Fiesta Evolución el próximo 7 de setiembre a las 10:30 p.m. (hora peruana).

Conmebol confirmó los partidos de Alianza Lima en el Torneo Evolución.

¿Dónde juegan Alianza Lima vs Secasports?

Según lo informado por el ente sudamericano, el duelo de Alianza Lima vs Secasports se desarrollará en el Centro de Competiciones Formativas (Parque Guasú Metropolitano). Cabe señalar que todos los partidos, salvo las finales se desarrollarán en este recinto deportivo.

Fixture de Alianza Lima en el Torneo Fiesta Conmebol Evolución