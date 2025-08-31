- Hoy:
- Partidos de hoy
- Boca Juniors vs Aldosivi
- Barcelona vs Rayo
- Colo Colo vs U de Chile
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
¡Atención! Conmebol confirmó el próximo partido de Alianza Lima: fecha, hora y dónde juegan
La Conmebol hizo oficial al próximo rival de Alianza Lima en el torneo internacional, generando sorpresa entre los hinchas. Conoce cuándo, dónde y los horarios confirmados.
Alianza Lima continúa haciendo historia a nivel internacional tras clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Sin embargo, los blanquiazules se mantenía a la espera de la resolución de la Conmebol respecto al duelo entre Independiente vs U de Chile. Finalmente, el ente sudamericano confirmó al próximo rival de los íntimos en un certamen continental, causando sorpresa entre sus hinchas.
PUEDES VER: Futbolista de Alianza Lima es destacado por prestigioso medio español: "La ilusión de Perú"
Mediante sus redes sociales, el cuadro íntimo anunció a sus hinchas que la Conmebol oficializó a su próximo rival en un torneo internacional. Sin embargo, no se trata de la Copa Sudamericana, sino del Torneo Conmebol Evolución, donde Alianza Lima participa con su equipo femenino Sub-16. Allí debutarán enfrentando a Secasports de Venezuela.
¿Cuándo es el partido de Alianza Lima vs Secasports?
De acuerdo con la programación de la Conmebol, Alianza Lima vs Secasports se enfrentarán por la primera fecha del Grupo B del Torneo Fiesta Evolución el próximo 7 de setiembre a las 10:30 p.m. (hora peruana).Conmebol confirmó los partidos de Alianza Lima en el Torneo Evolución.
¿Dónde juegan Alianza Lima vs Secasports?
Según lo informado por el ente sudamericano, el duelo de Alianza Lima vs Secasports se desarrollará en el Centro de Competiciones Formativas (Parque Guasú Metropolitano). Cabe señalar que todos los partidos, salvo las finales se desarrollarán en este recinto deportivo.
Fixture de Alianza Lima en el Torneo Fiesta Conmebol Evolución
- Fecha 1: Secasports vs Alianza Lima | 7 de setiembre
- Fecha 2: Alianza Lima vs Ferroviaria | 8 de setiembre
- Fecha 3: Alianza Lima vs Selección de Colombia | 10 de setiembre
- Fecha 4: Leonas de Tarua vs Alianza Lima | 11 de setiembre
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00