Arquero de Independiente dio firme opinión ante posible cruce con Alianza en Sudamericana: "Es muy…"

El choque entre Independiente vs Universidad de Chile todavía no tiene un ganador definido debido a los violentos incidentes entre hinchas. Hasta el momento, la Conmebol no ha emitido el fallo que determinará al próximo rival de Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Frente a este panorama, el arquero argentino Rodrigo Rey se manifestó sobre la posible resolución.

El guardameta de Independiente declaró ante los medios argentinos luego del último empate sin goles de su equipo frente a Instituto por la última fecha de la Liga Profesional y fue consultado por su opinión sobre la posible decisión del ente sudamericano tras lo sucedido en el Estadio Libertadores de América.

Rodrigo Rey no titubeó y, lejos de exigir la clasificación para enfrentar a Alianza Lima, pidió a la Conmebol que la resolución que adopten sea en beneficio del fútbol y, sobre todo, de los espectadores que asisten a los estadios, con el fin de evitar que hechos similares se repitan en cualquier recinto deportivo.

“Uno como jugador quiere que el fallo que se tome, sobre todas las cosas, haga que prime el bienestar del fútbol, del deporte, de la gente que va a la cancha. Creo que más allá del fallo, porque después va a haber gente que cuando salga va a decir que fue justo y otra que no, es muy clave tener en cuenta todo lo que pasó para que no pase más y que dentro de un mes, un año, o dos meses pase de nuevo en otra cancha”, expresó el también capitán de Independiente.

Video: ESPN

Rodrigo Rey reveló su tristeza tras lo sucedido ante U de Chile

Asimismo, el portero del elenco argentino indicó que los jugadores de ambos equipos pasaron momentos de terror por lo sucedido ante la U de Chile, ya que temieron por la seguridad de sus familiares que estuvieron presentes en el Estadio Libertadores de América.

“El partido en sí fue triste. Triste lo que pasó de principio a fin. Tuvimos mucho miedo por nuestras familias, por las familias de los jugadores chilenos. Fuimos a ver ahí cerca del córner donde estaba nuestra gente, había gente con sangre. Son cosas que uno no quiere que pase nunca", comentó.

¿Cuándo decidirá Conmebol al ganador del Independiente vs U de Chile?

Según informó el abogado especialista en derecho deportivo, Marcelo Bee Sellares, luego de la audiencia programada para el 2 de septiembre, la Conmebol podría oficializar su decisión final entre el 3 y el 6 de septiembre.