Arias reveló por qué firmó por Cienciano y descartó el interés de Alianza: "Eso influye..."

Santiago Arias renovó su contrato con Cienciano y descartó totalmente el interés que tenía Alianza Lima en él. Por ello, en una entrevista con el medio oficial del equipo cusqueño, el uruguayo reveló las verdaderas razones que lo llevaron a tomar esa decisión radical en su trayectoria y dejó un mensaje contundente.

Como es de conocimiento, el cuadro de Alianza tuvo en carpeta a Arias, pero nunca llegó a concretarse algo formal. Esto generó que el volante nunca fichara por el cuadro de Néstor Gorosito y terminara firmando por Cienciano, donde sus primeras palabras fueron: "En donde quiero estar".

Santiago Arias sobre su renovación con Cienciano.

En otra conversación con el portal Conexión Ciencia, Santiago afirmó lo siguiente: "Ya lo he dicho muchas veces. Agradezco a la gente que siempre me hace llegar su cariño. No hay nada mejor para el jugador que te hagan sentir como en casa. Si bien mi familia está en Uruguay, acá me hacen sentir como si estuviera con mi familia".

"Estoy muy cómodo, siento que estoy en mi casa de verdad. Es difícil salir de tu hogar, entonces yo me siento en mi hogar, estoy cómodo, me hacen sentir bien todos los funcionarios del club, he agarrado un cariño muy grande del club. Al momento de tomar la decisión, eso influye mucho. Decidí quedarme con mi familia", agregó, revelando una gran razón por la cual decidió quedarse en el equipo campeón de la Copa Sudamericana.

Santiago Arias es pieza clave en Cienciano.

Santiago Arias en Cienciano 2025

Santiago Arias ha jugado 20 partidos entre la Liga 1 y la Copa Sudamericana. En el torneo local ha disputado 13 encuentros de 18 posibles, donde solo recibió 5 tarjetas amarillas, pero fue fundamental para las victorias. En el campeonato internacional, brindó una gran asistencia en los 7 partidos que disputó. Su excelente desempeño ayudó a los imperiales a clasificar a los octavos de final.

Su valor en el mercado es de 400 mil euros, experimentando una disminución, ya que en el 2023 valía 550 mil euros cuando jugaba en Atlético Sullana.