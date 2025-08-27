0
Copenhague vs Basel EN VIVO por la Champions League

¿A qué hora es el sorteo de la Champions League y dónde ver EN VIVO la transmisión?

Hora confirmada y canal de transmisión para ver el sorteo de Champions League 2025-26, que se realizará este jueves 28 de agosto. ¿Dónde seguir en vivo por TV?

Sandra Morales
El sorteo de la Champions League se realizará el jueves 28 de agosto
El sorteo de la Champions League se realizará el jueves 28 de agosto
En Nyon, Suiza, se realizará el sorteo de la nueva edición de la Champions League 2025-26 programado para este jueves 28 de agosto. La cita iniciará a partir de las 11:00 a. m. hora de Perú, Ecuador y Colombia. ¿Dónde ver y en qué canal pasan la transmisión? ESPN y Disney Plus son los encargados de pasar el evento.

Marcos López presente en el partido de Copenhague vs Basilea por Champions League.

Sorteo Champions League: horario

El sorteo de la Champions está programado para las 11:00 a. m. hora peruana. Aquí el resto de horarios de los principales países en el mundo:

  • Costa Rica, México: 10.00 a. m.
  • Colombia, Ecuador: 11.00 a. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 12.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 1.00 p. m.
  • España: 6.00 p. m.

¿Dónde ver sorteo de Champions League?

El canal que pasará en vivo el sorteo de la Champions es ESPN para Perú y toda Sudamérica. Además, puedes verlo por streaming vía Disney Plus.

  • Perú: ESPN
  • Argentina: ESPN
  • Bolivia: ESPN
  • Chile: ESPN
  • Colombia: ESPN
  • Ecuador: ESPN
  • México: HBO Max, FOX Sports, Tubi, Caliente TV
  • Paraguay: ESPN
  • Uruguay: ESPN
  • Venezuela: ESPN
  • Estados Unidos: CBS
  • España: RTVE.

Bombos Champions League 2025-26

  • Bombo 1: Real Madrid, Manchester City, Bayen Múnich, Liverpool, PSG, Inter de Milán, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona.
  • Bombo 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Brujas o Rangers, Benfica o Fenerbahce o Tottenham.
  • Bombo 3: PSV, Ajax, Napoli, Sporting Lisboa, Olympiakos, Slavia Praga, Bodo/Glimt, Marsella, Benfica o Fenerbahce o Tottenham.
  • Bombo 4: Mónaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Athletic Club, Newcastle United, Pafos, Kairat Almaty, Basel o Copenhague, Ferencváros o Qarabag.

Sandra Morales
Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

