- Hoy:
- Partidos de hoy
- Copenhague vs Basel
- Bolívar vs The Strongest
- Inter Miami vs Orlando City
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
¿A qué hora es el sorteo de la Champions League y dónde ver EN VIVO la transmisión?
Hora confirmada y canal de transmisión para ver el sorteo de Champions League 2025-26, que se realizará este jueves 28 de agosto. ¿Dónde seguir en vivo por TV?
En Nyon, Suiza, se realizará el sorteo de la nueva edición de la Champions League 2025-26 programado para este jueves 28 de agosto. La cita iniciará a partir de las 11:00 a. m. hora de Perú, Ecuador y Colombia. ¿Dónde ver y en qué canal pasan la transmisión? ESPN y Disney Plus son los encargados de pasar el evento.
Sorteo Champions League: horario
El sorteo de la Champions está programado para las 11:00 a. m. hora peruana. Aquí el resto de horarios de los principales países en el mundo:
- Costa Rica, México: 10.00 a. m.
- Colombia, Ecuador: 11.00 a. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 12.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 1.00 p. m.
- España: 6.00 p. m.
¿Dónde ver sorteo de Champions League?
El canal que pasará en vivo el sorteo de la Champions es ESPN para Perú y toda Sudamérica. Además, puedes verlo por streaming vía Disney Plus.
- Perú: ESPN
- Argentina: ESPN
- Bolivia: ESPN
- Chile: ESPN
- Colombia: ESPN
- Ecuador: ESPN
- México: HBO Max, FOX Sports, Tubi, Caliente TV
- Paraguay: ESPN
- Perú: ESPN
- Uruguay: ESPN
- Venezuela: ESPN
- Estados Unidos: CBS
- España: RTVE.
Bombos Champions League 2025-26
- Bombo 1: Real Madrid, Manchester City, Bayen Múnich, Liverpool, PSG, Inter de Milán, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona.
- Bombo 2: Arsenal, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Brujas o Rangers, Benfica o Fenerbahce o Tottenham.
- Bombo 3: PSV, Ajax, Napoli, Sporting Lisboa, Olympiakos, Slavia Praga, Bodo/Glimt, Marsella, Benfica o Fenerbahce o Tottenham.
- Bombo 4: Mónaco, Galatasaray, Union Saint-Gilloise, Athletic Club, Newcastle United, Pafos, Kairat Almaty, Basel o Copenhague, Ferencváros o Qarabag.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90