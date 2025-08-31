- Hoy:
¡De antología! Marco López y su fenomenal gol para victoria de Copenhague en Dinamarca - VIDEO
¡Locura total! Marcos López hace que Copenhague se rinda a sus pies con espectacular gol en la Superliga de Dinamarca ante Randers.
Por la jornada 7 de la Superliga de Dinamarca, Marcos López se lució con sensacional gol para el 1-0 parcial de Copenhague ante Randers. Un espectacular remate de nuestro compatriota que hizo estallar a miles de aficionados.
Noticia en desarrollo...
