0
EN DIRECTO
Boca vs. Aldosivi EN VIVO por la Liga Profesional

¡De antología! Marco López y su fenomenal gol para victoria de Copenhague en Dinamarca - VIDEO

¡Locura total! Marcos López hace que Copenhague se rinda a sus pies con espectacular gol en la Superliga de Dinamarca ante Randers.

Diego Medina
Gol de Marcos López en Copenhague de Dinamarca.
Gol de Marcos López en Copenhague de Dinamarca. | Foto: Copenhague
COMPARTIR

Por la jornada 7 de la Superliga de Dinamarca, Marcos López se lució con sensacional gol para el 1-0 parcial de Copenhague ante Randers. Un espectacular remate de nuestro compatriota que hizo estallar a miles de aficionados.

Los 5 futbolistas peruanos con clubes en Champions League.

PUEDES VER: Atención, Ibáñez: los 5 peruanos en clubes que jugarán la Champions League 2025

Noticia en desarrollo...

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Prensa de Ecuador dio rotundo calificativo al ingreso de Christian Cueva ante Aucas: "Esa..."

  2. Partidos de hoy EN VIVO GRATIS, domingo 31 de agosto: programación, horario y dónde ver fútbol

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano