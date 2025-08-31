Ex figura de Universitario es captado en los entrenamientos de Perú en Uruguay

En septiembre se reinician las Eliminatorias 2026 en Sudamérica y la selección peruana tendrá una nueva prueba de fuego ante sus similares de Uruguay y Paraguay. En ese contexto, la Blanquirroja partió a Montevideo en busca de la hazaña y quedaron concentrados en el partido del jueves.

Con el plantel casi completo, el entrenador Óscar Ibañez inició los trabajos en Videna antes de partir a tierras uruguayas donde disputarán su penúltimo encuentro de las presentes Clasificatorias Sudamericanas. Durante los trabajos fue captado una exfigura de Universitario de Deportes.

¿Quién es la exfigura de Universitario que acompaña a la selección peruana?

Se trata del nuevo Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, quien hasta hace poco estuvo al frente de la institución crema. El también exfutbolista de la ‘U’ fue captado en Montevideo mientras la Bicolor realizaba los trabajos respectivos, según imágenes compartidas por ‘Fútbol en América’.

(Video: Fútbol en América)

Próximos partidos de Perú en las Eliminatorias 2026