Conmebol sorprende al referirse sobre la selección peruana previo a las Eliminatorias: "Sueñan"

La selección peruana ya se encuentra en Montevideo para ultimar su preparación con miras al encuentro ante Uruguay por la jornada 17 de las Eliminatorias 2026. Los dirigidos por Óscar Ibáñez aún tienen posibilidades matemáticas de acceder al repechaje, pero para ello es imperativo una victoria en tierras charrúas. A pocos días del encuentro, Conmebol sorprendió al mencionar a la Bicolor de una forma contundente.

El organismo del fútbol sudamericano comienza a vivir la última fecha doble del proceso clasificatorio, donde la Bicolor tiene opciones de meterse a la Copa del Mundo junto con la 'Celeste', Paraguay, Colombia, Venezuela y Bolivia; aunque diminutas a comparación de sus rivales. Por ello, utilizó sus cuentas oficiales para destacar el sueño del combinado nacional de clasificar a la justa orbital.

"Seis países que sueñan. ¿Quiénes clasificarán a la Copa Mundial de la FIFA?", fue el impactante mensaje de la Conmebol sobre la Blanquirroja y las demás selecciones que pueden asegurar su pase al Mundial 2026 en todas sus redes sociales en los próximos dos partidos que restan.

Conmebol destaca a la selección peruana como una de las seis con opciones de clasificar al Mundial 2026. Foto: Conmebol

La selección peruana llegó a Montevideo el sábado

Después de cinco días de intensos trabajos con los convocados del torneo local, la selección peruana arribó el último sábado a Montevideo con el fin de culminar su preparación de cara al duelo frente a Uruguay de este jueves en el Estadio Centenario. Los ocho futbolistas convocados que militan en el extranjero se unirán al grupo en tierras charrúas.

La selección peruana se encuentra en Montevideo para enfrentar este jueves a Uruguay. Foto: FPF

Selección peruana y su panorama complicado para clasificar al repechaje

Es preciso señalar que Perú no tiene ninguna opción de clasificar directo al Mundial del 2026, a realizarse en Norteamérica. No obstante, el elenco Bicolor cuenta con mínimas chances matemáticas de obtener su cupo vía repechaje, aunque es una utopía que pueda ocurrir por el difícil panorama que tiene en la tabla de posiciones.

La selección peruana actualmente está en el noven o lugar con 12 unidades, a seis del séptimo puesto (Venezuela) a falta de la misma cantidad de puntos en disputa. Por ello, no solo deberá ganar sus próximos dos encuentros por marcadores abultados, sino también esperar que la 'Vinotinto' y Bolivia pierdan sus dos duelos restantes.