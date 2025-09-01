Mr. Peet señaló al responsable del nivel de Erick Noriega en su debut con Gremio: "Ha podido..."

Erick Noriega fue la gran noticia en el fin de semana tras haber logrado su ansiado debut con la camiseta de Gremio. El 'Samurai' fue titular ante Flamengo en la zaga defensiva y dejó maravillados a todos con su desempeño. Tras ello, Mr. Peet destacó su rendimiento y reveló que un jugador de Alianza Lima fue clave para impulsar su crecimiento futbolístico.

Durante la última edición del programa 'Madrugol', el periodista Peter Arévalo analizó el debut de Erick Noriega en el Brasileirao y no dudó en elogiar su rendimiento, destacando que fue la gran figura del encuentro y que demostró tener nivel para ser titular. "Noriega fue la figura, ha alcanzado un nivel espectacular. Sorprendente para todos, porque debutó nada menos que ante Flamengo y yo creo que al tipo ya no lo saca nadie. Ha debutado y ha demostrado que está para titular", señaló.

Sin embargo, lo más llamativo llegó cuando el popular Mr. Peet reveló que Carlos Zambrano fue el verdadero responsable del gran nivel mostrado por Noriega en su estreno con el ‘Tricolor', algo que sucedió igual con Renzo Garcés en Alianza Lima.

"Yo creo que a Erick Noriega y Renzo Garcés les hizo bien compartir con Zambrano, les ha hecho muy bien jugar al lado de Zambrano. Sabemos que Carlos juega al límite y a veces se excede. Pero, en el caso de Noriega, ha podido asimilar todo lo que ve en Carlos Zambrano", expresó el comunicador.

Video: Madrugol

Erick Noriega declaró tras su debut con Gremio

Una vez finalizado el partido, Erick Noriega fue el jugador más buscado tras haber maravillado a todos con su rendimiento. El 'Samurai' habló para las redes de Gremio y no dudó en mostrar su felicidad por haber logrado su debut. Asimismo, reveló que seguirá trabajando de la mejor manera para no desentonar.

"¡Vamos Gremio! Feliz. Nosotros sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero se consiguió ganar un punto de visita. Ahora tengo que continuar trabajando y vamos a hacer historia", declaró el futbolista a ras de campo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Erick Noriega con Gremio?

Según se pudo conocer cuando firmó contrato, Erick Noriega firmó su vínculo con Gremio por un periodo de 3 años. De esta forma, el 'Samurai' jugará en el Brasileirao hasta finales de 2028.