- Hoy:
- Partidos de hoy
- Boca Juniors vs Aldosivi
- Barcelona vs Rayo
- Colo Colo vs U de Chile
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Erick Noriega no se achicó y encaró a figura de Flamengo que se encontraba en el suelo
Erick Noriega debutó en Gremio y demostró toda su jerarquía. El 'Samurái' no dudó en encarar a figura de Flamengo que se encontraba en el piso.
Gremio empató con Flamengo en el mítico Maracaná y empieza a revertir posiciones en el Brasileirao. Este partido marcó el debut de Erick Noriega en el equipo liderado por Mano Menezes. El 'Samurái' estuvo los 90 minutos en la cancha y cumplió una gran labor.
Incluso protagonizó una jugada que se viralizó en las redes sociales. Los hinchas de Gremio resaltaron que Noriega no se amilanó ante la presión, demostró que es un jugador de nivel que le puede dar alegrías al club.
Erick Noriega y su cruce con Pedro, figura de Flamengo
Sobre los 11 minutos del segundo tiempo. Flamengo estaba adelante en el marcador y buscaba aumentar la diferencia. En un ataque, Pedro, la figura del 'Fla', cae en el área. De inmediato reclamó penal.
Noriega se acercó a Pedro, quien se encontraba en el césped quejándose de dolor, y le gritó. Una escena que sorprendió a varios y que se viralizó.
¿Qué dijo Erick Noriega tras su debut en Gremio?
Erick Noriega es un jugador polifuncional. Puede cumplir la labor de defensor o mediocampista. El 'Samura' habló sobre qué rol cumplirá en el sistema de Mano Menezes, DT de Gremio. Además, agradeció a sus compañeros y al DT por su apoyo.
"No sé (sobre qué posición me gusta más), estoy feliz porque es mi primer juego. Los jugadores me ayudaron mucho para tener confianza con el entrenador, así que estoy muy feliz", expresó Noriega.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00