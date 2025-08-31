Erick Noriega no se achicó y encaró a figura de Flamengo que se encontraba en el suelo

Gremio empató con Flamengo en el mítico Maracaná y empieza a revertir posiciones en el Brasileirao. Este partido marcó el debut de Erick Noriega en el equipo liderado por Mano Menezes. El 'Samurái' estuvo los 90 minutos en la cancha y cumplió una gran labor.

Incluso protagonizó una jugada que se viralizó en las redes sociales. Los hinchas de Gremio resaltaron que Noriega no se amilanó ante la presión, demostró que es un jugador de nivel que le puede dar alegrías al club.

Erick Noriega y su cruce con Pedro, figura de Flamengo

Sobre los 11 minutos del segundo tiempo. Flamengo estaba adelante en el marcador y buscaba aumentar la diferencia. En un ataque, Pedro, la figura del 'Fla', cae en el área. De inmediato reclamó penal.

Noriega se acercó a Pedro, quien se encontraba en el césped quejándose de dolor, y le gritó. Una escena que sorprendió a varios y que se viralizó.

¿Qué dijo Erick Noriega tras su debut en Gremio?

Erick Noriega es un jugador polifuncional. Puede cumplir la labor de defensor o mediocampista. El 'Samura' habló sobre qué rol cumplirá en el sistema de Mano Menezes, DT de Gremio. Además, agradeció a sus compañeros y al DT por su apoyo.

"No sé (sobre qué posición me gusta más), estoy feliz porque es mi primer juego. Los jugadores me ayudaron mucho para tener confianza con el entrenador, así que estoy muy feliz", expresó Noriega.