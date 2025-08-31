Prensa brasileña colocó insólito apodo a Erick Noriega tras su debut con Gremio: "El..."

Erick Noriega dejó recientemente Alianza Lima y firmó por Gremio de Porto Alegre. Ahora, el futbolista peruano-japonés debutó oficialmente en el Brasileirao y lo hizo como titular ante Flamengo, logrando un enorme desempeño y recibiendo así un apodo totalmente insólito por parte de la prensa brasileña. El volante nacional fue comparado con uno de los mejores jugadores de la historia.

El 'Samurai' fue considerado el MVP del empate 1-1 ante el 'Mengao', por lo que su estreno no pasó desapercibido por los hinchas ni periodistas extranjeros. Incluso uno de ellos aseguró que, tras haber visto su jerarquía en el Estadio Maracaná, el futbolista de la selección peruana es el 'Beckenbauer latino'.

"No existe la perfección, y es por eso que Noriega se lleva solo 9.9 de nota. Es un crack del juego. Gremio contrató al Beckenbauer latino", precisó un periodista de Brasil tras el compromiso. De esta forma, queda claro el enorme impacto que tuvo el estreno del ex Alianza Lima en el Brasileirao.

Erick Noriega sorprendió a todo Brasil.

Erick Noriega habló tras su debut en Gremio

Luego de haber debutado con Gremio y haber sido la estrella del encuentro, Erick Noriega fue abordado por la prensa brasileña y dio su opinión respecto al partido con Flamengo. "No sé (sobre qué posición me gusta más), estoy feliz porque es mi primer juego. Los jugadores me ayudaron mucho para tener confianza con el entrenador, así que estoy muy feliz", indicó el 'Samurai'.

Vale precisar que ahora, tras haber culminado la fecha del Brasileirao, el mediocampista se unirá a la selección peruana para los partidos ante Uruguay y Paraguay por la última fecha doble de las Eliminatorias Conmebol al Mundial 2026, en el Estadio Centenario de Montevideo y Estadio Nacional de Lima respectivamente.