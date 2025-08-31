Hinchas de Gremio dejaron rotunda opinión sobre debut de Erick Noriega ante Flamengo: "Muy..."

Erick Noriega finalmente cumplió su ansiado debut y disputó sus primeros minutos con Gremio en el empate 1-1 ante Flamengo por el Brasileirao. El ‘Samurai’ fue titular y mostró un rendimiento destacado dentro del campo. Su actuación no pasó desapercibida, ya que los hinchas no tardaron en reaccionar en redes sociales para opinar sobre el desempeño del futbolista.

Hinchas de Gremio opinaron sobre el debut de Erick Noriega

Mediante la red social 'X' (antes conocida como Twitter), los hinchas del ‘Tricolor’ reaccionaron al rendimiento mostrado por Noriega en el Estadio Maracaná y no tardaron en elogiarlo, destacando su fichaje como un gran acierto de la directiva.

Asimismo, resaltaron su gran desempeño frente a uno de los rivales más exigentes del Brasileirao, como Flamengo. Además, compartieron sus expectativas de cara al futuro, dejando en claro que esperan aún más del jugador.

"Jugador increíble, y su debut no fue contra el Sport ni contra el São José, fue contra el Flamengo y jugó de maravilla, por encima de la media y muy bien", "¡Qué jugador es Erick Noriega, anoten ese nombre, qué fichaje!", "Marcaje firme, personalidad y una asistencia cinematográfica. ¡Qué gran llegada, Noriega! ¡Ojalá sigas manteniendo esta consistencia!", fueron algunos de los mensajes que dejaron los hinchas.

Números de Erick Noriega en su debut con Gremio

Erick Noriega disputó los 90 minutos y fue uno de los pilares en la defensa de Gremio. El zaguero se convirtió en protagonista al evitar un gol en la línea del arco y destacar con 5 bloqueos de disparos, además de imponerse en 3 duelos directos.

Otro punto a favor fue su disciplina: no cometió ninguna infracción y, además, fue clave al asistir en la jugada que derivó en el penal convertido por el ‘Tricolor’. Gracias a su gran desempeño, el portal estadístico Sofascore lo calificó con 8.3 puntos, reconociéndolo como la figura de Gremio en el partido.

Así fue el espectacular despeje de Erick Noriega para salvar a Gremio

¿Cuánto vale Erick Noriega?

De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, Erick Noriega cuenta con una valoración de mercado de 1,4 millones de euros, la más alta de toda su carrera hasta el momento. Sin embargo, si mantiene su buen nivel y considerando su corta edad, esta cifra podría incrementarse en los próximos años.