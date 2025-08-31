Erick Noriega debutó con Gremio y dio firme calificativo a los jugadores de Flamengo - VIDEO

Erick Noriega hizo su debut oficial con Gremio enfrentando a Flamengo en la jornada 22 de la Serie A del Brasileirao. Tras destacarse como un volante ofensivo que evitó goles rivales, el mediocampista peruano fue seleccionado para declarar en el entretiempo. Sus primeras palabras fueron para elogiar a su equipo y emitir opiniones contundentes sobre los jugadores rivales.

"Ha sido un partido muy bueno y muy intenso. Flamengo tiene jugadores muy fuertes, rápidos y talentosos. Estamos trabajando como entrenamos esta semana, así que seguiremos adelante", afirmó Noriega.

Video: Premiere