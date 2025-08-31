0
Erick Noriega titular en Gremio ante Flamengo
Barcelona vs Rayo Vallecano por LaLiga

Erick Noriega debutó con Gremio y dio firme calificativo a los jugadores de Flamengo - VIDEO

En el entretiempo del Flamengo vs Gremio, Erick Noriega fue escogido para declarar sobre cómo viene jugando el duelo crucial por el Brasileirao y dio firmes calificativos a los jugadores rivales.

Luis Blancas
Erick Noriega y sus primeras palabras en el entretiempo del Flamengo vs Gremio
Erick Noriega y sus primeras palabras en el entretiempo del Flamengo vs Gremio | Composición: Líbero
Erick Noriega hizo su debut oficial con Gremio enfrentando a Flamengo en la jornada 22 de la Serie A del Brasileirao. Tras destacarse como un volante ofensivo que evitó goles rivales, el mediocampista peruano fue seleccionado para declarar en el entretiempo. Sus primeras palabras fueron para elogiar a su equipo y emitir opiniones contundentes sobre los jugadores rivales.

Erick Noriega podría debutar con Gremio ante Flamengo por el Brasileirao

PUEDES VER: Erick Noriega titular en el Gremio vs. Flamengo: ¿Dónde ver su debut en el Brasileirao?

"Ha sido un partido muy bueno y muy intenso. Flamengo tiene jugadores muy fuertes, rápidos y talentosos. Estamos trabajando como entrenamos esta semana, así que seguiremos adelante", afirmó Noriega.

AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

