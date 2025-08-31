0
Revelan la abismal diferencia de sueldos entre Arthur Melo y Erick Noriega, flamantes fichajes de Gremio

Mientras Erick Noriega hace su debut oficial con Gremio, se reveló la abismal diferencia de sueldos entre el peruano y el crack brasileño, Arthur Melo, ambos flamantes fichajes del Brasileirao.

Erick Noriega hará su debut oficial con Gremio frente a Flamengo en la jornada 22 de la Serie A del Brasileirao. En medio de esta excelente noticia para el futbolista peruano, se reveló la diferencia de sueldos entre el 'samurai' y el brasileño Arthur Melo, flamantes fichajes del conjunto tricolor.

Erick Noriega y Arthur Melo: diferencia de sueldos en Gremio

Según el medio deportivo Salary Sport, Erick Noriega gana un total de 40 mil dólares al mes, mientras que su nuevo compañero en Gremio, Arthur Melo, recibe 300 mil dólares mensuales. Una abismal diferencia de sueldos entre el peruano y el brasileño.

Erick Noriega es el flamante fichaje de Gremio en esta temporada.

Esto da a entender que la diferencia de sueldos entre Noriega y Melo es de 260 mil dólares, 7 veces más entre ambos jugadores. A su vez, se da porque el club dirigido por Mano Menezes buscó un jugador con precio bajo en el mercado, pero que sea talentoso para cubrir el puesto de volante. Además, gastar un buen dinero en un histórico como el mediocampista brasileño.

Es importante mencionar que Noriega fue presentado oficialmente como jugador de Gremio el 21 de agosto de 2025, luego de firmar un contrato hasta finales de 2028 por casi 2 millones de dólares por el 80% del pase del jugador peruano.

Por otro lado, el crack brasileño Arthur Melo fue anunciado por la diferencia de Gremio 8 días después, el 29 de agosto. El futbolista, que llega desde la Juventus de Italia, arribó con la misión de lograr su convocatoria a la selección brasileña para la Copa Mundial 2026.

El debut de Erick Noriega con Gremio

El esperado primer partido de Erick Noriega defendiendo los colores de Gremio se dio este 31 de agosto frente a Flamengo en la jornada 22 de la Serie A del Brasileirao. Mano Menezes decidió utilizar al volante peruano desde el inicio para obtener puntos y seguir escalando en la tabla de posiciones.

