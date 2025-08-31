Hinchas de Gremio arman su once ideal para el Brasileirao y esto decidieron con Erick Noriega

Erick Noriega se convirtió en una de las operaciones más destacadas del último mercado de pases en la Liga 1. El polifuncional futbolista dejó las filas de Alianza Lima para sumarse a Gremio. El 'Samurai' ya entrena con el cuadro brasileño a la espera de su debut en el Brasileirao. En medio de esa expectativa, los hinchas del ‘Tricolor’ sorprendieron al armar su once ideal, incluyendo a varias de las contrataciones.

Noriega es una de las flamantes contrataciones de Gremio para repuntar en el Brasileirao, donde marchan cerca a la zona de descenso y buscan acercarse a la zona de torneo internacional. En ese contexto, de cara al duelo ante Flamengo, los hinchas votaron a través de la web de Globo Esporte por su once ideal, donde destaca la presencia de nuestro compatriota.

Hinchas de Gremio eligieron a Erick Noriega en su once ideal

Según los resultados finales que publicó el citado medio, los hinchas de Gremio eligieron a Erick Noriega para que pueda integrar el mediocampo en el esquema del DT Mano Menezes en sus siguientes partidos del Brasileirao. En esta alineación también figura la otra incorporación, Arthur Melo.

El 'Samurai' fue el decimo primer jugador más votado de la lista con 132 puntos, sacando una amplia diferencia de su máximo perseguidor, el argentino Franco Cristaldo quien recibió 107 votos.

Erick Noriega fue convocado con Gremio para enfrentar a Flamengo

De cara al duelo ante Flamengo, Erick Noriega recibió una gran noticia: fue nuevamente incluido en la lista de convocados por el entrenador Mano Menezes. El ‘Samurai’ estará a disposición para este compromiso y podría concretar su esperado debut en el Brasileirao.

Erick Noriega fue convocado a la selección peruana

Por otro lado, Noriega también figura en la lista de convocados de la selección peruana elaborada por Óscar Ibáñez para la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, en la que la ‘Bicolor’ enfrentará a Uruguay y Paraguay. El polifuncional jugador se unirá a la concentración nacional tras el compromiso frente a Flamengo.