Barcos fue directo y dio rotundo mensaje al DT de Gremio tras no debut de Noriega: "Prefiere..."

Gremio de Brasil reforzó su plantel con la llegada del futbolista Erick Noriega. El 'Samurái' venía atravesando un auspicioso presente con Alianza Lima, y ahora su nuevo objetivo será hacer historia en el elenco de Porto Alegre. Tras su llegada al 'Tricolor', el delantero argentino Hernán Barcos rompió su silencio y le dio un categórico mensaje al estratega Mano Menezes.

Hernán Barcos se pronunció tras la llegada de Erick Noriega a Gremio

Mediante una entrevista con el diario 'Correo do Povo', el 'Pirata', quien viene siendo un referente en la institución brasileña, le aconsejó al DT que su excompañero se caracteriza por jugar como defensor central. Sin embargo, también puede desempeñarse como volante de marca, posición en la que destacó con Néstor Gorosito en el conjunto victoriano.

"Erick Noriega es defensa. Ahora juega como mediocampista defensivo y se ha adaptado bien. Juega bien y prefiere jugar por el mediocampo", manifestó el experimentado atacante.

Erick Noriega llegó a Gremio procedente de Alianza Lima

Erick Noriega no debutó con Gremio ante Ceará

Pese a haber sido anunciado por todo lo alto en Gremio, Erick Noriega no pudo hacer su estreno oficial frente a Ceará por el Brasileirao 2025. El futbolista de 23 años permaneció en la banca de suplentes y no pudo sumar minutos.

Las expectativas de la hinchada del 'Tricolor Gaúcho' crecen con miras al próximo duelo contra Flamengo en el Maracaná por la jornada 22 del campeonato de Brasil. Según reportes de la prensa de ese país, Noriega ha venido entrenando al lado del legendario lateral derecho Marcos Rocha, lo que aumenta la chance de que al fin pueda debutar con la camiseta del cuadro de Porto Alegre.

Cabe recordar que, el partido entre Gremio vs Flamengo quedó programado para llevarse a cabo este domingo 31 de agosto a las 14:00 horas locales de Perú o las 16:00 horas de Brasil.