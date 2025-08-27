- Hoy:
Yoshimar Yotún impacta con firme mensaje sobre llegada de Erick Noriega a Gremio: "Es una..."
El ex Alianza Lima, Erick Noriega, llegó a Gremio tras sus buenas actuaciones en la temporada. Ante ello, Yoshimar Yotún se refirió al volante desde la Videna.
Uno de los jugadores que brindó declaraciones desde la Videna ha sido Yoshimar Yotún. Muy aparte de lo que concierne a los partidos de las Eliminatorias ante Uruguay y Paraguay, uno de los referentes de la Bicolor sorprendió al referirse de Erick Noriega, ex Alianza Lima y ahora refuerzo clave de Gremio de Porto Alegre.
PUEDES VER: Gremio tomó firme medida con Erick Noriega tras ser convocado a la selección peruana: "Ha sido…"
El capitán de Sporting Cristal, y ahora convocado a la selección peruana, fue firme en cuanto a sus palabras sobre Erick Noriega al migrar nuevamente al exterior en uno de los elencos grandes de Brasil. Se sabe que este país es uno de los mejores, sino el mejor, de Sudamérica, por lo que eso permitirá abrir más puertas a futuras promesas.
Para Yotún, es "un salto de calidad" el traspaso del 'Samurái' a Gremio de Porto Alegre. Va ser vital su continuidad en este plantel para lo que respecta a la selección peruana. Eso sí, 'Yoshi' revela que el nivel de Noriega no es únicamente en este 2025 con Alianza Lima, sino desde temporadas pasadas.
"Lo de Noriega ya viene hace tiempo, ha dado un salto de calidad tremendo, su pase a Gremio le va a servir muchísimo, está preparado, en este momento Noriega es una realidad", expresó Yoshimar Yotún desde la Videna.Erick Noriega dejó Alianza Lima para fichar por Gremio.
Yotún se refirió a su lesión que lo alejó de la selección peruana
Dentro de sus declaraciones expuestas en la Videna, Yoshimar Yotún dio detalles de la lesión que no solo lo mantuvo alejado de Sporting Cristal, sino en los cotejos claves de la selección peruana en las Eliminatorias 2026.
"Ha pasado bastante tiempo, fue una lesión bastante complicada que me alejó mucho tiempo a nivel de clubes y selección pero jamás me di por vencido. No pensé en dejar de jugar, siempre estuve convencido que me iba a recuperar, que iba a volver y siempre tuve en la mira volver a jugar con Sporting Cristal, que era mi primera meta, y sabía que si podía jugar y andaba bien podía estar en la selección", agregó.
