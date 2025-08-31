- Hoy:
La inesperada publicación de Erick Noriega ante importante decisión del técnico de Gremio
El defensa Erick Noriega fichó por Gremio de Porto Alegre con la ilusión de hacer historia y el técnico Mano Menezes tomó una decisión.
Tras dejar Alianza Lima, Erick Noriega llegó a Brasil para iniciar una nueva historia con Gremio de Porto Alegre donde luchará por los objetivos. En ese contexto, y en la previa del partido contra Flamengo por el Brasileirao, el entrenador Mano Menezes tomó una importante decisión.
Al respecto, el ‘Samurai’ compartió una publicación en redes sociales, la cual captó la atención de sus seguidores, hinchas blanquiazules y usuarios en general. El zaguero peruano no imaginaba la noticia que recibiría días después de haber sido presentado en el club brasileño.
Erick Noriega captó la atención con publicación desde Brasil
Resulta que el técnico Mano Menezes convocó al exzaguero de Alianza Lima para este encuentro, por lo que su nombre salió en la lista que se difundió en las últimas horas, la misma que Erick Noriega no dudó en compartir en sus Instagram Stories. Poco después, se confirmó que el defensa nacional sería titular.
De esta manera, el ‘Samurai’ marcará el 31 de agosto del 2025 como la fecha de su debut con camiseta de Gremio, generando mucha emoción en los hinchas e ilusión en la selección peruana. Cabe mencionar que el futbolista forma parte de la Blanquirroja tras sus constantes convocatorias.La publicación de Gremio previo al partido contra Flamengo
Erick Noriega: valor en el mercado
Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Erick Noriega tiene un valor en el mercado actual de 1,40 mill. €.
