Jugador de Flamengo dio fuerte calificativo al debut de Erick Noriega en Gremio: "Es un..."

Erick Noriega se perfila para ser titular en el Perú vs Uruguay por las Eliminatorias 2026. El futbolista de Gremio, tuvo un debut soñado con la camiseta del 'Tricolor Gaúcho', por lo que, el DT Óscar Ibáñez tiene pensado que juegue como titular. A propósito de eso, Giorgian de Arrascaeta, figura del elenco charrúa se refirió al debut del 'Samurái'.

Giorgian de Arrascaeta calificó el estreno de Erick Noriega en Gremio

En una reciente entrevista con América Deportes, el volante de Flamengo, reciente rival del equipo de Mano Menezes en el Brasileirao 2025, dio la sorpresa al elogiar la labor que tuvo el exdefensa de Alianza Lima en el encuentro. Asimismo, calificó a lo grande su debut en el Estadio Maracaná.

"(Noriega) es un jugador que llegó a Gremio para ayudar al equipo a salir de la situación complicada en la que está. La verdad que ha hecho un gran partido", sostuvo

Erick Noriega fue titular en el empate de Gremio ante Flamengo

Erick Noriega logró su tan anhelado debut con Gremio de Porto Alegre en la igualdad de 1-1 frente a Flamengo. El volante de la 'Blanquirroja' se lució en varias jugadas del compromiso, a tal punto de ser destacado tanto por la hinchada del 'Tricolor', periodistas y hasta del propio estratega, Mano Menezes en conferencia de prensa.

El popular 'Samurái' jugó los 90 minutos del partido, y cumplió con dos funciones dentro del terreno de juego. Empezó como defensa central, y luego terminó como volante de marca.

Próximo partido de Gremio en el Brasileirao 2025:

Gremio tendrá que recibir en el Arena do Gremio a Mirassol por la fecha 23 del Brasileirao 2025. Según la programación, dicho duelo tendrá que disputarse el próximo sábado 13 de septiembre a las 14:00 horas de Perú o las 16:00 horas de Brasil.