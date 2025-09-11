DT de Bolivia descartó el regreso de Marcelo Martins: "No tiene sentido, es un exjugador"

La clasificación histórica de Bolivia al repechaje rumbo al Mundial 2026 no solo generó un ambiente de algarabía y fiesta en todo el territorio del altiplano, pues además incentivó a que Marcelo Moreno Martins replantee el final de su carrera y anuncie que es posible regresar a su selección, pese a que se encuentra fuera de las canchas hace varios meses.

Sin embargo, el entrenador de la 'Verde', Óscar Villegas, no tiene la misma óptica que el exdelantero de Cruzeiro y Flamengo, y lo dejó claro al ser consultado sobre la posibilidad de tenerlo en las filas del plantel que luchará en el enfrentamiento del repechaje para alcanzar un lugar en la Copa del Mundo.

"Me parece poco serio (el regreso de Marcelo Martins). Él ya lleva más de un año sin practicar fútbol. Para mí no tiene sentido, es un exjugador, a no ser que lo vea en alguna liga rindiendo y marcando goles", expresó el técnico en una entrevista con 'VBar Caracol Radio'.

Óscar Villegas explicó que no considera oportuno el retorno del exatacante debido a que se encuentra sin actividad deportiva hace meses, aunque el DT aseguró que podría tomar en cuenta siempre y cuando Moreno Martins dispute con un club alguna competencia.

"Así por así, generar la vuelta de un gran delantero, que ha sido de lo mejor que ha tenido Bolivia, ya no se puede hacer en estos tiempos en los que la respuesta física es primordial para el rendimiento de una selección. Entonces no, ni siquiera considerarlo porque me parece jalado de los pelos", finalizó el entrenador boliviano.

Marcelo Martins no descarta volver a jugar con Bolivia:

Las declaraciones del exjugador de 38 años se dio luego que Bolivia venciera a Brasil en la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026. Marcelo Martins aseguró que lo evaluaría pero dejó en claro que por su selección sí lo haría.

"Lo estoy disfrutando al máximo, no me la creo. Yo necesitaba retirarme, necesitaba un tiempo en mi carrera. Hoy, con esta felicidad que los chicos de la selección nos están dando, te motivan a muchas cosas… vamos a ver qué pasa más adelante. Si Dios quiere y lo permite, así va a ser. Me siento bien para poder volver. Vamos a ver qué pasa. Yo disfruto de esto al máximo y vamos a analizarlo bien", sostuvo.