Códigos de Free Fire del miércoles 10 de septiembre: lista completa para canjear gratis

Como todos los días, en Free Fire se habilitan nuevas probabilidades de obtener premios gratuitos. Lo único que tienes que hacer es llegar a tiempo para canjear los códigos que envía Garena. Si tienes una cuenta y quieres acceder a las recompensas de manera fácil y rápida, entonces solo necesitas seguir los pasos de esta guía.

PUEDES VER: Cómo jugar Free Fire y Free Fire Max en PC sin instalar emuladores

Durante un tiempo límite o hasta agotar stock, Garena pone a disposición de los usuarios la lista de códigos para canjear de manera gratuita. En ellos podrán encontrar ítems de manera exclusiva y sin necesidad de gastar diamantes. Asegúrate de tener actualizada la aplicación para ingresar sin problemas.

Códigos para canjear en Free Fire HOY, 10 de septiembre

Si estás listo para conseguir las recompensas gratis de Free Fire, entonces no dudes en reclamar los códigos en el servidor y página oficial. Recuerda que estarán disponibles durante 24 horas y luego que pase este tiempo, se inhabilitarán completamente.

FFRSX4CYHXZ9

FFDMNQX9KGX2

FFDMNSW9KG2

FFNFSXTPVQZ9

FVTCQK2MFNSK

FFM4X2HQWCVK

FFMTYKQPFDZ9

FFPURTQPFDZ9

FFNGY7PP2NWC

FFKSY7PQNWHG

FF6WN9QSFTHX

FF4MTXQPFDZ9

FFMTYQPXFGX6

FFNRWTQPFDZ9

NPTF2FWSPXN9

RDNAFV2KX2CQ

FFSGT9KNQXT6

XF4S9KCW7KY2

FFPURTXQFKX3

FFYNCXG2FNT4

Códigos de Free Fire. | Foto: Captura

Cómo se canjean los códigos de Free Fire

Consigue acceso a los códigos de Free Fire, para conseguir todos los premios posible. Lo único que tienes que hacer es seguir al pie de la letra las siguientes indicaciones. Recuerda que todo es a través de la página web oficial.