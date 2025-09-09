0

Códigos de Free Fire del miércoles 10 de septiembre: lista completa para canjear gratis

Si eres un jugador activo de Free Fire, entonces es momento de que sepas cómo canjear los códigos para obtener ítems como emotes, accesorios, skins y más.

Jasmin Huaman
Descubre cuáles son los códigos que debes conseguir para canjear recompensas en Free Fire.
Descubre cuáles son los códigos que debes conseguir para canjear recompensas en Free Fire. | Composición
COMPARTIR

Como todos los días, en Free Fire se habilitan nuevas probabilidades de obtener premios gratuitos. Lo único que tienes que hacer es llegar a tiempo para canjear los códigos que envía Garena. Si tienes una cuenta y quieres acceder a las recompensas de manera fácil y rápida, entonces solo necesitas seguir los pasos de esta guía.

De esta forma podrás jugar al Free Fire en una computadora con Windows..

PUEDES VER: Cómo jugar Free Fire y Free Fire Max en PC sin instalar emuladores

Durante un tiempo límite o hasta agotar stock, Garena pone a disposición de los usuarios la lista de códigos para canjear de manera gratuita. En ellos podrán encontrar ítems de manera exclusiva y sin necesidad de gastar diamantes. Asegúrate de tener actualizada la aplicación para ingresar sin problemas.

Códigos para canjear en Free Fire HOY, 10 de septiembre

Si estás listo para conseguir las recompensas gratis de Free Fire, entonces no dudes en reclamar los códigos en el servidor y página oficial. Recuerda que estarán disponibles durante 24 horas y luego que pase este tiempo, se inhabilitarán completamente.

  • FFRSX4CYHXZ9
  • FFDMNQX9KGX2
  • FFDMNSW9KG2
  • FFNFSXTPVQZ9
  • FVTCQK2MFNSK
  • FFM4X2HQWCVK
  • FFMTYKQPFDZ9
  • FFPURTQPFDZ9
  • FFNGY7PP2NWC
  • FFKSY7PQNWHG
  • FF6WN9QSFTHX
  • FF4MTXQPFDZ9
  • FFMTYQPXFGX6
  • FFNRWTQPFDZ9
  • NPTF2FWSPXN9
  • RDNAFV2KX2CQ
  • FFSGT9KNQXT6
  • XF4S9KCW7KY2
  • FFPURTXQFKX3
  • FFYNCXG2FNT4

Códigos de Free Fire. | Foto: Captura

Cómo se canjean los códigos de Free Fire

Consigue acceso a los códigos de Free Fire, para conseguir todos los premios posible. Lo único que tienes que hacer es seguir al pie de la letra las siguientes indicaciones. Recuerda que todo es a través de la página web oficial.

  • Haz clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas.
  • Inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción preferida, que puede ser: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.
  • Ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.
Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Link y cómo votar por el pan con chicharrón en la final entre Perú vs. Venezuela por el Mundial de Desayunos

  2. Link y dónde votar por el pan con chicharrón peruano en el Mundial de Desayunos de Ibai

  3. ¿Qué país va ganando la final del Mundial de Desayunos? Resultados EN VIVO del Perú vs Venezuela

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Esports

Estados Unidos

Fútbol Peruano