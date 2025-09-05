- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Portugal vs Armenia
- México vs Japón
- EE.UU. vs Corea
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Free Fire: listado completo de códigos HOY, sábado 6 de septiembre, para canjear recompensas GRATIS
Free Fire es uno de los juegos que ha sabido mantener una enorme comunidad en todo el mundo, contando con un potente sistema de códigos canjeable.
Si llegaste aquí buscando información sobre los códigos de Free Fire, entonces has aterrizado en el lugar indicado, dado que en las siguientes líneas te mostraremos todos los dígitos que Garena soltó para esta jornada, los cuales te ayudarán a subir de nivel de forma más rápida por medio de emotes, skins para cambiar el aspecto de tu personaje, habilidades para aplicarlas en los mapas de batalla y diamantes para comprar objetos.
Free Fire: códigos del 6 de septiembre
Toma nota, porque a continuación te mostraremos el listado completo de códigos de Free Fire para HOY, sábado 6 de septiembre de 2025. Te recomendamos no tomarte mucho tiempo para hacerlo, dado que estos dígitos tiene un tiempo de vida útil de 24 horas, luego de lo cual van a caducar.
- XF4S9KCW7KY2
- FFPURTXQFKX3
- FF4MTXQPFDZ9
- FFDMNQX9KGX2
- FFSGT9KNQXT6
- FFMTYQPXFGX6
- FFRSX4CYHXZ8
- CVBN45QWERTY
- GFDS78POIUAS
- JHGF01LKJHGF
- RDNAFV2KX2CQ
- FFDTR9HY6TG5
- FFYNCXG2FNT4
- QWER89ASDFGH
- BNML12ZXCVBN
- FVBNM7JIUYT2
- WERTG4YHFVB5
- YUIPK8JHGFD4
- ZXCASQ3W2E3R
- FGYHJT6U6I5O
- HGFDS6AP2O1I
- MNBVCX5Z0LKJ
- RTYUIO1P5LKM
- LKJHGFDSAQ2W
- FF6WN9QSFTHX
- FFMC2SJLZ3AW
Así se canjean GRATIS los códigos de Free FIre
- Haz clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas.
- Inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción preferida, que puede ser: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.
- Ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.
Free Fire: códigos del 5 de septiembre
- FFNFSXTPVQZ9
- FVTCQK2MFNSK
- FFM4X2HQWCVK
- FFMTYKQPFDZ9
- FFPURTQPFDZ9
- FFNRWTQPFDZ9
- NPTF2FWSPXN9
- FF4MTXQPFDZ9
- FFMTYQPXFGX6
- FFRSX4CYHXZ8
- FFDMNQX9KGX2
- FFSGT9KNQXT6
- XF4S9KCW7KY2
- FFPURTXQFKX3
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00