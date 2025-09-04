0
Garena enloquece y te regala 1000 diamantes para Free Fire si cumples una simple tarea

Ganar diamantes en Free Fire nunca fue tan fácil gracias a este 'Servidor especial' al cual puedes acceder si cumples este requisito.

Daniel Robles
Con el Free Fire Advance Server podrás ganar 1000 diamantes GRATIS para tu cuenta en el Battle Royale.
Con el Free Fire Advance Server podrás ganar 1000 diamantes GRATIS para tu cuenta en el Battle Royale.
Para comprar atuendos o skins, mascotas, emoticonos o estelas de luz en Free Fire necesitas gastar diamantes y estos se pueden comprar con dinero real, es decir soles, dólares, euros o la moneda que tengas en tu país.

Sin embargo, si eres uno de los miles de jugadores de Free Fire que no quieren gastar dinero en su partida, no pasa nada, ya que existe una forma totalmente LEGAL de obtener 1000 DIAMANTES sin invertir ningún sol.

Free Fire es el Battle Royale para celulares más exitoso de la historia.

Por si no lo sabes, existe el Free Fire Advance Server, un programa creado por Garena para un selecto grupo de jugadores, los cuales podrán tener acceso a una serie de armas, modos y otras opciones que aún no se han lanzado antes para probarlas. ¿Qué recompensa tendrán? Si logras detectar un BUG o ERROR podrás ganar 1000 diamantes para tu partida en el Battle Royale.

Para ser parte del Free Fire Advance Server, visita la página oficial, inicia sesión con tu cuenta de Facebook o Google, completa el registro y solicita un código de activación.

Este es el Free Fire Advance Server. Foto: Captura.

Luego, descarga la aplicación del Advance Server, que es una versión APK, e ingresa el código de activación al abrirla para acceder al contenido exclusivo y probar las próximas actualizaciones. Tendrás que esperar a ser aceptado por Garena, para así poder buscar obtener esta recompensa.

