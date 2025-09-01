- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Erick Noriega
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Free Fire: lista de códigos para canjear recompensas gratis HOY, martes 2 de septiembre
A diario, el equipo de Garena libera nuevos códigos para canjear en Free Fire y estos ofrecen diamantes, skins, emotes y mucho más. ¡No te lo pierdas!
Free Fire es considerado como uno de los juegos para dispositivos móviles más fáciles de usar, no solamente porque no requiere un celular de alta gama, sino porque es fácil de participar en todos los eventos. La entrega de códigos diarios es una de las dinámicas más populares y esto también se debe a los premios que garantiza.
Son miles de usuarios que cumplen con los requisitos necesarios para acceder a los códigos gratis que se pueden canjear en Free Fire. Estas claves tienen una duración de 24 horas, por lo que se recomienda canjearlos lo más rápido posible para ser uno de los primeros en aprovechar los ítems exclusivos.
Códigos para canjear en Free Fire, HOY 2 de septiembre
Free Fire se lanzó en el 2021 y es el battle royale más popular por sus animaciones, jugabilidad y gráficos. Todos los usuarios que hagan uso de estos códigos, deben revisar haber recibido las recompensas en sus cuentas y también asegurarse de contar con un perfil oficial y no de invitado.
Estas recompensas se pueden canjear tanto en celulares que tengan sistema operativo Android o iOS. Cabe resaltar que los códigos son publicados por Garena.
- F6Y4T8R2E5W1Q9Z3
- F1O5P9A3S7D2F6G8
- F9M3N7B1V5C8X2Z4
- F2E8R4T6Y1U9I3O5
- F4N8M2B6V1C7X3Z5
- F5L1K7J3H9G4F2E6
- F8Z2X6C4V9B1N7M3
- F3Q7W5E1R8T2Y6U4
- F6I9O3P7A2S5D1F8
- F4N1M5B3V7C9X2Z6
- F1G8H3J5K2L9M4N6
- F5Z3X9C1V7B2N8M4
¿Cómo canjear gratis códigos de Free Fire?
Es importante que todos los usuarios sigan los siguientes pasos para obtener las recompensas más exclusivas del juego. Los ítems aparecerán inmediatamente en tu inventario.
- Haz clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas.
- Inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción preferida, que puede ser: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.
- Ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00