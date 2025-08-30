0

Códigos de Free Fire para canjear premios GRATIS este domingo 31 de agosto: lista completa

Garena acaba de liberar nuevos códigos para canjear decenas de premios totalmente GRATIS para tu partida de Free Fire. ¡No te quedes sin reclamarlos!

Daniel Robles
Estos son los códigos de Free Fire para este domingo 31 de agosto de 2025.
Estos son los códigos de Free Fire para este domingo 31 de agosto de 2025.
Con más de 80 millones de jugadores activos, se puede decir que Free Fire se ha convertido en uno de los videojuegos Battle Royale más populares del mundo, superado solo por Fortnite, PUBG Mobile y Call of Duty Mobile.

Si quieres obtener skins, diamantes y otros beneficios en el Battle Royale, estás de suerte, ya que existen códigos gratuitos que te ofrecen una serie de recompensas GRATIS para tu partida de Free Fire. Sin embargo, debes tener en cuenta que estos CÓDIGOS se renuevan cada día y para este domingo 31 de agosto se habilitaron nuevos codes.

El mejor truco para colocar espacio en nombre de Free Fire.

PUEDES VER: Espacio para poner en el nombre de Free Fire: cómo usar este truco paso a paso

Códigos de Free Fire HOY, domingo 31 de agosto

Garena ha liberado todos estos códigos de Free Fire, los cuales solo estarán disponible por 24 horas, por lo que se recomienda canjearlos lo más pronto posible para acceder a todos los premios. A continuación, la lista completa para que no te pierdas de nada

  • FFMTYQPXFGX6
  • FFRSX4CYHXZ8
  • QWER89ASDFGH
  • BNML12ZXCVBN
  • CVBN45QWERTY
  • GFDS78POIUAS
  • JHGF01LKJHGF
  • MNBV34ASDFZX
  • LKJH67QWERTB
  • POIU90ZXCVNM
  • TREW23ASDFGH
  • YUIO56BNMLKJ
  • FFDMNQX9KGX2
  • FFSGT9KNQXT6
  • XF4S9KCW7KY2
  • FFPURTXQFKX3
  • FFYNCXG2FNT4

Página para canjear los códigos de Free Fire, domingo 31 de agosto

Lo primero que debes hacer es acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas. Inicia sesión en tu cuenta de Free Fire desde Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.

Finalmente, ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación. LINK web oficial.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

