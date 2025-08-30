- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs Mallorca
- San Lorenzo vs Huracán
- Saprissa vs Alajuelense
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Códigos de Free Fire para canjear premios GRATIS este domingo 31 de agosto: lista completa
Garena acaba de liberar nuevos códigos para canjear decenas de premios totalmente GRATIS para tu partida de Free Fire. ¡No te quedes sin reclamarlos!
Con más de 80 millones de jugadores activos, se puede decir que Free Fire se ha convertido en uno de los videojuegos Battle Royale más populares del mundo, superado solo por Fortnite, PUBG Mobile y Call of Duty Mobile.
Si quieres obtener skins, diamantes y otros beneficios en el Battle Royale, estás de suerte, ya que existen códigos gratuitos que te ofrecen una serie de recompensas GRATIS para tu partida de Free Fire. Sin embargo, debes tener en cuenta que estos CÓDIGOS se renuevan cada día y para este domingo 31 de agosto se habilitaron nuevos codes.
Códigos de Free Fire HOY, domingo 31 de agosto
Garena ha liberado todos estos códigos de Free Fire, los cuales solo estarán disponible por 24 horas, por lo que se recomienda canjearlos lo más pronto posible para acceder a todos los premios. A continuación, la lista completa para que no te pierdas de nada
- FFMTYQPXFGX6
- FFRSX4CYHXZ8
- QWER89ASDFGH
- BNML12ZXCVBN
- CVBN45QWERTY
- GFDS78POIUAS
- JHGF01LKJHGF
- MNBV34ASDFZX
- LKJH67QWERTB
- POIU90ZXCVNM
- TREW23ASDFGH
- YUIO56BNMLKJ
- FFDMNQX9KGX2
- FFSGT9KNQXT6
- XF4S9KCW7KY2
- FFPURTXQFKX3
- FFYNCXG2FNT4
Página para canjear los códigos de Free Fire, domingo 31 de agosto
Lo primero que debes hacer es acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas. Inicia sesión en tu cuenta de Free Fire desde Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.
Finalmente, ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación. LINK web oficial.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00