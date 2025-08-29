- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs Mallorca
- San Lorenzo vs Huracán
- Saprissa vs Alajuelense
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Free Fire: canjea los códigos de HOY, sábado 30 de agosto, en pocos pasos y 100% GRATIS
En sencillos pasos, vas a aprender a canjear los códigos de Free Fire de HOY, los cual se obtienen desde los canales oficiales del videojuego para celulares.
Si estás buscando los códigos de Free Fire para esta jornada, entonces llegaste al lugar indicado, dado que en las siguientes accederás a todos los dígitos que Garena lanzó para consentir a su comunidad por su lealtad por todos estos años donde el frenético Battle Royale se ha mantenido por 8 años como el más exitoso en dispositivos móviles.
Si te preguntas qué es lo que vas a conseguir con estos códigos, pues con ellos accederás a diversos objetos, tales como emotes, así como habilidades que te darán ventaja durante tu participación en los mapas de batalla, diamantes para hacer todo tipo de compras en la tienda oficial del título y skins para modificar el aspecto de tu agente de combate.
Free Fire: códigos del 30 de agosto
Toma nota, porque a continuación te vamos a dar acceso exclusivo al listado completo de códigos de Free Fire para HOY, sábado 30 de agosto de 2025. No olvides de canjearlos lo antes posible, dado que estos tienen una duración de 24, ya que una vez pasado este tiempo caducarán.
- 5B8R3XMQG6LK9N2A
- F2J9B6W8M1LZ5YVR
- YRX1FGC8VJN5L6BZ
- V3F6G8X9R7JW2NKL
- E6LW3VA9R1KJQG5C
- M4R7J3W5Y6Q8XZV
- N6C3XG7Z4R2Y8AJT
- 3GVXZ2B4HK5Y7WJR
- K9Q5J7M4C2R3Y8LZ
- MPYV3X5LF7JZ1BQH
- ZVJQHRGDB4A8MXY2
- 7YXU6R3N2WPG9BK
¿Cómo canjear códigos de Free Fire gratis?
- Haz clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas.
- Inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción preferida, que puede ser: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.
- Ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.
Free Fire: códigos del 29 de agosto
- FFMTYQPXFGX6
- FFRSX4CYHXZ8
- QWER89ASDFGH
- BNML12ZXCVBN
- CVBN45QWERTY
- GFDS78POIUAS
- JHGF01LKJHGF
- MNBV34ASDFZX
- LKJH67QWERTB
- POIU90ZXCVNM
- TREW23ASDFGH
- YUIO56BNMLKJ
- FFDMNQX9KGX2
- FFSGT9KNQXT6
- XF4S9KCW7KY2
- FFPURTXQFKX3
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00