Free Fire: códigos completos de HOY, jueves 4 de septiembre, para canjear diamantes y recompensas GRATIS

Este videojuego fue lanzado en 2017 y desde entonces solo se pude jugar desde dispositivos móviles. Es de los favoritos, entre otras cosas, por su códigos.

Joel Dávila
Free Fire es uno de los juegos más exitoso de toda la historia.
Free Fire es uno de los juegos más exitoso de toda la historia.
Hace 8 años, Garena lanzó al mundo del gaming Free Fire, un frenético Battle Royale que solo se puede jugar desde smartphones, el mismo que se ha convertido en el videojuego más exitoso en su género como plataforma, contando con una comunidad enorme en todo el mundo gracias a su jugabilidad adictiva, así como a su exitoso sistema de códigos.

Si eres nuevo y recién te estás familiarizando con esto, déjame decirte que con estos dígitos accederás a una serie de beneficios, entre los cuales destacan la obtención de emotes, diamantes para comprar todo tipo de objetos desde la tienda oficial del título, a la vez de habilidades que te darán ventaja al momento de desplegarte en los mapas de batalla online, pero también skins para modificar el aspecto de tu agente jugable.

Free Fire es el Battle Royale para celulares más exitoso de la historia.

PUEDES VER: Códigos de Free Fire de HOY, miércoles 3 de septiembre: lista completa para canjear recompensas GRATIS

Free Fire: códigos del 4 de septiembre

Por ello, presta atención, porque a continuación te vamos a mostrar el listado completo de códigos de Free Fire de HOY, jueves 4 de septiembre de 2025, por lo que te recomendamos no demorarte mucho, dado que estos tiene un tiempo de vida limitado, tras lo cual van a caducar.

  • FFNGY7PP2NWC
  • FFKSY7PQNWHG
  • FFNFSXTPVQZ9
  • FVTCQK2MFNSK
  • FFM4X2HQWCVK
  • FFMTYKQPFDZ9
  • FFPURTQPFDZ9
  • FFNRWTQPFDZ9
  • NPTF2FWSPXN9
  • RDNAFV2KX2CQ
  • FF6WN9QSFTHX
  • FF4MTXQPFDZ9
  • FFMTYQPXFGX6
  • FFRSX4CYHXZ8
  • FFDMNQX9KGX2
  • FFSGT9KNQXT6
  • XF4S9KCW7KY2
  • FFPURTXQFKX3
  • FFYNCXG2FNT4
  • QWER89ASDFGH
  • BNML12ZXCVBN
  • CVBN45QWERTY
  • GFDS78POIUAS
  • JHGF01LKJHGF
  • FFMC2SJLZ3AW
  • HGFDS6AP2O1I
  • MNBVCX5Z0LKJ
  • RTYUIO1P5LKM
  • FFDTR9HY6TG5
  • FVBNM7JIUYT2
  • WERTG4YHFVB5
  • YUIPK8JHGFD4
  • ZXCASQ3W2E3R
  • FGYHJT6U6I5O
  • LKJHGFDSAQ2W

Free Fire desplazó en celulares a títulos como Fortnite y Call of Duty: Warzone Mobile.

¿Cómo canjear códigos de Free Fire gratis?

  • Haz clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas.
  • Inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción preferida, que puede ser: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.
  • Ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.

Free Fire: códigos del 3 de septiembre

  • XSWE-C57C-VBGH
  • YHNM-KIOL-P098
  • CVFD-94KL-OWEI
  • GYTK-56E4-D2ET
  • MJIU-87YH-TGBV
  • MNOV-34RT-56UX
  • BNGH-NJMK-POIU
  • VFRT-BNJK-IU87
  • ZAQX-SWED-CVFR
  • QAZX-SWC3-EDRF
  • RYTB-4R3E-DV34
  • PLKM-UJNB-VGFT
  • FBV4-567U-IKBV
  • JHVG-CXZ5-TYUI
  • TGBN-HYUJ-MKI8
  • OI8U-Y6T5-R4E3
Joel Dávila
Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

