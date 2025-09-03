0

Agenda semanal de Free Fire: recompensas gratuitas del 3 al 9 de septiembre

Si eres jugador de Free Fire, entonces puedes acceder a la entrega de premios que se estará realizando durante los próximos días gratis y casi a diario.

Jasmin Huaman
Revisa la lista de premios que se entregan en Free Fire como parte de la agenda semanal.
Revisa la lista de premios que se entregan en Free Fire como parte de la agenda semanal. | Foto: Captura
De manera semanal, Free Fire realiza la entrega de varias recompensas en todas las cuentas de los usuarios. Ahora, se actualiza la lista de ítems que se estarán enviando a las cuentas durante los próximos días. Revisa la lista completa y días de entrega.

Sin importar que seas un usuario nuevo o antiguo, vas a poder recibir los premios de Free Fire donde vas a poder recibir en tu inventario ítems, emotes y otros accesorios exclusivos y por tiempo limitado. Recuerda que cada día se entregan premios diferentes.

Agenda semanal de Free Fire de septiembre 2025

Free Fire es uno de los videojuegos más populares y lo mejor de todo es que se puede jugar en cualquiera dispositivo móvil de gama baja, media o alta. A continuación, te revelamos los premios del 3 al 9 de septiembre, otorgados por Garena. Revisa el calendario:

  • Miércoles 3 de septiembre: tienda de la hacker
  • Viernes 5 de septiembre: ruleta de tokens
  • Sábado 6 de septiembre: ruleta mágica
  • Domingo 7 de septiembre: recarga de tokens
  • Lunes 8 de septiembre: ruleta de la suerte

Recompensas de la agenda semanal. | Foto: Captura

Garena es la empresa desarrolladora que tiene juegos de FPS y uno de ellos es Free Fire que tiene muchos beneficios para los jugadores. Durante esta semana, se estarán entregando diversos premios y debes llegar a tiempo para canjearlo el mismo día.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

