- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Erick Noriega
- Piero Quispe
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Agenda semanal de Free Fire: recompensas gratuitas del 3 al 9 de septiembre
Si eres jugador de Free Fire, entonces puedes acceder a la entrega de premios que se estará realizando durante los próximos días gratis y casi a diario.
De manera semanal, Free Fire realiza la entrega de varias recompensas en todas las cuentas de los usuarios. Ahora, se actualiza la lista de ítems que se estarán enviando a las cuentas durante los próximos días. Revisa la lista completa y días de entrega.
Sin importar que seas un usuario nuevo o antiguo, vas a poder recibir los premios de Free Fire donde vas a poder recibir en tu inventario ítems, emotes y otros accesorios exclusivos y por tiempo limitado. Recuerda que cada día se entregan premios diferentes.
Agenda semanal de Free Fire de septiembre 2025
Free Fire es uno de los videojuegos más populares y lo mejor de todo es que se puede jugar en cualquiera dispositivo móvil de gama baja, media o alta. A continuación, te revelamos los premios del 3 al 9 de septiembre, otorgados por Garena. Revisa el calendario:
- Miércoles 3 de septiembre: tienda de la hacker
- Viernes 5 de septiembre: ruleta de tokens
- Sábado 6 de septiembre: ruleta mágica
- Domingo 7 de septiembre: recarga de tokens
- Lunes 8 de septiembre: ruleta de la suerte
Garena es la empresa desarrolladora que tiene juegos de FPS y uno de ellos es Free Fire que tiene muchos beneficios para los jugadores. Durante esta semana, se estarán entregando diversos premios y debes llegar a tiempo para canjearlo el mismo día.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00