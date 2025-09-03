Agenda semanal de Free Fire: recompensas gratuitas del 3 al 9 de septiembre

De manera semanal, Free Fire realiza la entrega de varias recompensas en todas las cuentas de los usuarios. Ahora, se actualiza la lista de ítems que se estarán enviando a las cuentas durante los próximos días. Revisa la lista completa y días de entrega.

Sin importar que seas un usuario nuevo o antiguo, vas a poder recibir los premios de Free Fire donde vas a poder recibir en tu inventario ítems, emotes y otros accesorios exclusivos y por tiempo limitado. Recuerda que cada día se entregan premios diferentes.

Agenda semanal de Free Fire de septiembre 2025

Free Fire es uno de los videojuegos más populares y lo mejor de todo es que se puede jugar en cualquiera dispositivo móvil de gama baja, media o alta. A continuación, te revelamos los premios del 3 al 9 de septiembre, otorgados por Garena. Revisa el calendario:

Miércoles 3 de septiembre: tienda de la hacker

Viernes 5 de septiembre: ruleta de tokens

Sábado 6 de septiembre: ruleta mágica

Domingo 7 de septiembre: recarga de tokens

Lunes 8 de septiembre: ruleta de la suerte

Recompensas de la agenda semanal. | Foto: Captura

Garena es la empresa desarrolladora que tiene juegos de FPS y uno de ellos es Free Fire que tiene muchos beneficios para los jugadores. Durante esta semana, se estarán entregando diversos premios y debes llegar a tiempo para canjearlo el mismo día.