Free Fire: nuevos códigos para canjear premios gratis de HOY, 5 de septiembre de 2025

Solamente basta con tener una cuenta en Free Fire para que puedas reclamar cualquiera de los códigos que se han liberado para el día de hoy. Sin importar en qué server estés, vas a poder recibir todas las recompensas como skins, diamantes, emotes y mucho más. Atento, que también te dejamos una guía con los pasos a seguir.

Free Fire se ha convertido en uno de los videojuegos más populares, no solamente por su jugabilidad, sino porque se puede acceder desde cualquier dispositivo móvil y no es necesario tener un celular de última generación. Si eres un jugador activo de Free Fire, entonces más vale que canjees los códigos porque son todos ítems gratis.

Códigos para canjear en Free Fire HOY, 5 de septiembre

Debes saber que cada código ofrece una variedad de elementos diferentes. Si eres fan de Free Fire entonces te conviene canjear las recompensas lo más pronto posible. Armas raras hasta atuendos de personajes, e incluso diamantes, son algunas de las cosas que podrás encontrar.

FFNFSXTPVQZ9

FVTCQK2MFNSK

FFM4X2HQWCVK

FFMTYKQPFDZ9

FFPURTQPFDZ9

FFNRWTQPFDZ9

NPTF2FWSPXN9

FF4MTXQPFDZ9

FFMTYQPXFGX6

FFRSX4CYHXZ8

FFDMNQX9KGX2

FFSGT9KNQXT6

XF4S9KCW7KY2

FFPURTXQFKX3

Cómo se canjean los códigos en Free Fire

Si lo que quieres es saber cómo se canjean los códigos de Free Fire, entonces lo que tienes que hacer es seguir al pie de la letra las siguientes indicaciones. Recuerda que todo es a través de la página web oficial.

Haz clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas.

Inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción preferida, que puede ser: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.

Ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.

Códigos para canjear en Free Fire. | Foto: Captura