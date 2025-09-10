Agenda semanal de Free Fire para canjear recompensas gratis del 10 al 16 de septiembre
La agenda semanal es una de las temáticas más populares en Free Fire y que es esperada por todos los usuarios del famoso videojuego de Battle Royale.
Free Fire es uno de los juegos más populares para descargar en dispositivos móviles, pero son pocos los usuarios que conocen el truco de canjear recompensas gratis que se entregan en la agenda semanal. Esta vez, se activaron nuevos premios que no puedes dejar de canjear.
Durante los próximos días, Garena estará realizando la entrega de diversas recompensas que se obsequian de manera exclusiva. Basta con que tengas una cuenta oficial y no de invitado para aprovechar al máximo estos ítems. Si no sabes cuáles son, a continuación te revelamos la lista completa a tener en cuenta.
Agenda semanal de Free Fire del 10 al 16 de septiembre
Free Fire cuenta con diversos beneficios para sus miles de usuarios, pero son pocos los que realmente conocen cómo aprovechar al máximo todos los eventos. En esta oportunidad, estás a tiempo de canjear los premios exclusivos que están gratis por tiempo limitado. La entrega se realiza desde el miércoles hasta el próximo lunes.
- Miércoles 10 de septiembre: ruleta de tokens
- Viernes 12 de septiembre: ruleta de tokens
- Sábado 13 de septiembre: bóveda mágica
- Domingo 14 de septiembre: recarga de bate
- Lunes 15 de septiembre: ruleta mágica
Durante la agenda semanal se realiza la entrega de diversos premios, pero es importante tener en cuenta que varían según la región donde se juegue. Por ello, es importante revisar las redes sociales de Free Fire para tener la información más actualizada posible.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50