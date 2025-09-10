Agenda semanal de Free Fire para canjear recompensas gratis del 10 al 16 de septiembre

Free Fire es uno de los juegos más populares para descargar en dispositivos móviles, pero son pocos los usuarios que conocen el truco de canjear recompensas gratis que se entregan en la agenda semanal. Esta vez, se activaron nuevos premios que no puedes dejar de canjear.

Durante los próximos días, Garena estará realizando la entrega de diversas recompensas que se obsequian de manera exclusiva. Basta con que tengas una cuenta oficial y no de invitado para aprovechar al máximo estos ítems. Si no sabes cuáles son, a continuación te revelamos la lista completa a tener en cuenta.

Agenda semanal de Free Fire del 10 al 16 de septiembre

Free Fire cuenta con diversos beneficios para sus miles de usuarios, pero son pocos los que realmente conocen cómo aprovechar al máximo todos los eventos. En esta oportunidad, estás a tiempo de canjear los premios exclusivos que están gratis por tiempo limitado. La entrega se realiza desde el miércoles hasta el próximo lunes.

Miércoles 10 de septiembre: ruleta de tokens

Viernes 12 de septiembre: ruleta de tokens

Sábado 13 de septiembre: bóveda mágica

Domingo 14 de septiembre: recarga de bate

Lunes 15 de septiembre: ruleta mágica

Cómo se canjea premios de la Agenda Semanal. | Foto: Captura

Durante la agenda semanal se realiza la entrega de diversos premios, pero es importante tener en cuenta que varían según la región donde se juegue. Por ello, es importante revisar las redes sociales de Free Fire para tener la información más actualizada posible.