Free Fire: con esta configuración podrás hacer puros 'Headshots' y ganar tus partidas en Battle Royale

Free Fire se ha convertido en uno de los videojuegos Battle Royale más populares del mundo y para este 2'5 se estima que tiene má de 35 millones de usuarios activos diarios, por lo que se puede decir que es uno de los más populares.

Esta gran afluencia de usuarios en Free Fire ha generado que el Battle Royale se haga cada día más exigente, por lo que si quieres ganar una partida deberás tener mucha experiencia o mejorar tu puntería para dar puros 'Headshots', ya que con ello tiene la victoria asegurada.

Los 'Headshots' no son otra cosa más que disparos a la cabeza y con ellos podrás hacer más de 100 puntos de daño. Con esto puedes eliminar fácilmente a algun rival. Para hacer estos tiros especiales puedes configurar adecuadamente la SENSIBILIDAD del Free Fire.

¿Cómo configurar la sensibilidad en Free Fire?

Si configuras adecuadamente la sensibilidad puedes dar 'todo rojo' en Free Fire y con ello el triunfo está asegurado. Te dejamos la configuración más acertada.

General: 95 – 100

Mira de punto rojo (Red Dot): 90 – 95

Mira 2X: 80 – 85

Mira 4X: 75 – 80

Mira AWM/Sniper: 50 – 60

Mira libre: 90 – 100

Recuerda qe deberás ajustar la sensibilidad poco a poco, no cambies todo de golpe. Lo más importante es que al jalar la mira hacia arriba, el disparo se quede en la cabeza.